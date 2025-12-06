Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Ba ô tô bị thiêu rụi sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Khánh Hoà

Sau va chạm liên hoàn, xe khách và xe tải bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, còn xe đầu kéo cháy rụi phần đầu.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô chạy cùng chiều.

1000022145-7770-3194.jpg
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội...

Trước đó, khoảng 01h ngày 6/12, trên cao tốc Vân Phong-Nha Trang (đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô chạy cùng chiều, gồm: Xe khách BKS: 50H-408.23 do tài xế Phạm Công Hiến (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, xe tải BKS: 89C-203.05 do tài xế Chu Văn Sơn (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo BKS: 77C-172.89 kéo rơ-moóc 77R-032.40 do tài xế Lê Duy Hồng (SN 1970, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

z7298169768353-7d9dd7576072f1aad0fe069dca301e6a-5260-6344.jpg
...ba phương tiện bị thiêu rụi.

Sau va chạm liên hoàn, xe khách và xe tải bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, xe đầu kéo cháy rụi phần đầu.Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Cả 3 tài xế cùng hành khách trên xe khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Vân Phong-Nha Trang bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ cháy rừng ở Nghệ An.

(Nguồn: TTXVN)
#Tai nạn #liên hoàn #ô tô #thiệu rụi #Cao tốc #bốc cháy

Bài liên quan

Xã hội

Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Đang lưu thông trên tuyến cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh), chiếc xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội, rất may tài xế kịp thoát ra ngoài an toàn.

Khoảng 14h30 ngày 26/11, xe tải mang BKS 36C - 347.xx (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông trên tuyến đường bộ cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển tới Km545+500 (thuộc địa bàn xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

6-27-2118jpg-1.jpg
Chiếc xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới