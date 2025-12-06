Ba ô tô bị thiêu rụi sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở Khánh Hoà

Sau va chạm liên hoàn, xe khách và xe tải bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, còn xe đầu kéo cháy rụi phần đầu.

Ngày 6/12, thông tin từ Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang đoạn qua địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô chạy cùng chiều.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội...

Trước đó, khoảng 01h ngày 6/12, trên cao tốc Vân Phong-Nha Trang (đoạn qua xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô chạy cùng chiều, gồm: Xe khách BKS: 50H-408.23 do tài xế Phạm Công Hiến (SN 1979, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, xe tải BKS: 89C-203.05 do tài xế Chu Văn Sơn (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển và xe đầu kéo BKS: 77C-172.89 kéo rơ-moóc 77R-032.40 do tài xế Lê Duy Hồng (SN 1970, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển.

...ba phương tiện bị thiêu rụi.

Sau va chạm liên hoàn, xe khách và xe tải bốc cháy dữ dội và bị thiêu rụi hoàn toàn, xe đầu kéo cháy rụi phần đầu.Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người. Cả 3 tài xế cùng hành khách trên xe khách đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Vụ tai nạn khiến cao tốc Vân Phong-Nha Trang bị ùn ứ nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

