Hàng chục công nhân, học sinh nhập viện tại TP HCM sau ăn trưa nghi ngộ độc

60 công nhân và 19 học sinh ở TP HCM nhập viện sau ăn trưa nghi ngộ độc, hiện sức khỏe các nạn nhân được theo dõi, ngành y tế đang điều tra nguyên nhân.

Bình Nguyên

Ngày 27/11, có 60 công nhân và 19 học sinh THPT nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn và Đa khoa khu vực Thủ Đức, đều cùng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo PLO, tối 27/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) cho biết, vào chiều cùng ngày, nơi đây có tiếp nhận 60 trường hợp là công nhân của một công ty trên địa bàn xã Đông Thạnh, TP HCM, được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nghi ngộ độc thực phẩm.

Các công nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nghi ngộ độc thực phẩm/ Ảnh CAND
Các công nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, nghi ngộ độc thực phẩm/ Ảnh CAND

Theo thông tin ban đầu, bữa trưa cùng ngày do đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị, gồm các món: cá cam chiên chấm nước mắm pha, bắp cải trắng luộc, canh chua rau giá, đậu bắp.

Sau khi ăn khoảng 1-2 giờ, nhiều công nhân xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đỏ da, ngứa, đau đầu, tê môi… nên được công ty đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện cho biết trong tổng số 60 ca tiếp nhận, 36 trường hợp đã được bác sĩ xử trí, cho xuất viện theo dõi tại nhà, hiện sức khỏe ổn định. 24 trường hợp còn lại được giữ lại điều trị nội trú để tiếp tục theo dõi, tất cả đều trong tình trạng tạm ổn, không có ca nặng, không ghi nhận tử vong.

Các bệnh nhân đều cho biết đã sử dụng chung suất ăn trưa do công ty này cung cấp. Thực phẩm nghi ngờ được xác định là cá cam trong khẩu phần bữa trưa.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, bệnh viện đã lấy mẫu, báo cáo nhanh đến các cơ quan chức năng và phối hợp Trung tâm Y tế huyện tiến hành điều tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn của công ty này.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: BVCC/Nguồn PLO

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Ảnh: BVCC/Nguồn PLO

Liên quan đến ngộ độc thực phẩm, báo CAND thông tin, cũng trong ngày 27/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đã tiếp nhận 19 trường hợp là học sinh của một trường THPT phường Thủ Đức với các triệu chứng nổi mẩn đỏ, dị ứng, nghi ngộ độc do thức ăn. Trong đó, 17 trường hợp có triệu chứng phản vệ thức ăn mức độ nhẹ (mức độ 1), được bác sĩ xử trí ban đầu và cho xuất viện về nhà theo dõi. Còn 2 trường hợp phản vệ độ 2, bác sĩ chỉ định nhập viện theo dõi.

Ngành y tế TP HCM cũng đã được báo sự việc. Hiện ngành y tế đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe các công nhân, học sinh còn nằm viện.

