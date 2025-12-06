Lời khai rợn người của gã sát nhân giết chủ tiệm vàng

Hà Nội

Xã hội

Sau 11 năm gây án, tưởng mọi tội ác đã rơi vào quên lãng, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, Công an Yên Bái đã lật mặt sát nhân máu lạnh.

Gia Đạt
Theo hồ sơ vụ án, chiều 3/2/2008 (tức 26 Tết Nguyên đán), trực ban Công an TP Yên Bái nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ cho biết đã phát hiện bác mình tử vong với nhiều vết thương trên người. Hiện trường là một cửa hàng vàng bạc nằm ngay con phố buôn bán sầm uất ở TP Yên Bái. Chủ cửa hàng là ông N.Q.T (SN 1951) được phát hiện nằm chết dưới nền nhà, xung quanh nhiều máu, trên đầu có các vết thương nặng. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo người cháu gái, chiều 3/2/2008, chị này ghé qua xem bác mình chuẩn bị Tết đến đâu. Tới nơi, chị thấy cửa tiệm vàng khép hờ, khi mở cửa ra thì đập vào mắt là thi thể ông T. nằm bất động. Ông T bị hung thủ sát hại bằng vật tày, cửa hàng cũng mất đi số lượng lớn vàng, bạc. Ông T từng xây dựng gia đình nhiều lần. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án, ông này đã ly dị, sống một mình tại căn nhà kiêm cửa hàng kinh doanh vàng bạc.(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại hiện trường vụ án, ngoài vết máu của ông T, công an còn thu giữ được một vết máu lạ và dấu vân tay trên đồ vật. Nhưng các dấu vết quá mờ, không thể truy nguyên. Kết quả rà soát các cửa hàng vàng cũng không đem lại thông tin gì giá trị. Suốt một thời gian dài, các trinh sát đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng tung tích hung thủ vẫn bặt vô âm tín. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Một ngày đầu năm 2019, tức là sau 11 năm vụ án xảy ra, Ban chuyên án bất ngờ nhận được thông tin về nghi phạm giết chủ tiệm vàng. Người đàn ông có tên Phạm Văn Dương (SN 1985, trú tại Thái Bình), là đối tượng nghiện ma túy. Trước năm 2008, Dương có lên TP Yên Bái làm tại xưởng mộc của người nhà. Xưởng gỗ ấy không xa nơi ông T. bị sát hại là mấy. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Tại Yên Bái, các trinh sát làm việc với chủ xưởng gỗ và những người xung quanh. Do thời gian quá lâu nên đa phần họ không nhớ chính xác về Dương và biểu hiện của gã vào thời điểm đó. Tuy nhiên, những người này xác nhận, Dương có làm việc tại đây, Tết 2008 gã về quê. Hết Tết, Dương quay lại làm đến cuối năm 2009 thì nghỉ hẳn, chuyển về Thái Bình sinh sống. Ở Thái Bình, Dương lấy vợ, sinh con. Tháng 11/2013, Dương bị Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) bắt về tội "mua bán trái phép chất ma túy", bị tuyên phạt 7 năm tù. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Gã được thi hành án tại trại giam Thanh Phong (Bộ Công an), đến tháng 6/2018, Dương được tha tù trước thời hạn. Về địa phương, Dương làm nghề lái xe tải chở hàng. Khi được mời lên làm việc, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã phải cúi đầu nhận tội. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
. Dương khai, hắn làm việc gần cửa hàng vàng của ông N nên nắm được thói quen của ông này. Do nghiện ma túy, cần tiền tiêu, ngày 3/2/2008 Dương nảy sinh ý định đi cướp tài sản của ông N. Tối cùng ngày, Dương cầm theo một thanh gỗ, đi xe máy tìm đến cửa hàng vàng của ông N. Lúc này, ông đang ngồi uống trà một mình. Dương đi vào hỏi mua một chiếc nhẫn bạc. Khi thử thấy không vừa tay nên Dương yêu cầu ông N sửa lại. Ông N lúi húi bên bàn chế tác thì Dương rút gậy gỗ ra đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Dương đi ra, kéo cảnh cửa lại. Lúc quay vào, gã thấy nạn nhân đang bò vào trong nhà nên đuổi theo đánh thêm nhiều nhát khiến ông T. tử vong. Dương đập vỡ các tủ kính đựng vàng, vơ vét đầy túi rồi bỏ đi. Số vàng đó, Dương đã bán làm nhiều lần được khoảng 200 triệu. Số tiền đó, Dương lao vào ma túy, cờ bạc và chẳng mấy chốc đã hết. Sau 11 năm, vụ án tưởng đã bị chôn vùi, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái cuối cùng cũng lật mặt được tên sát nhân máu lạnh, bắt Dương phải trả giá cho hành vi man rợ của mình. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
