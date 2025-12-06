Hà Nội

Sống Khỏe

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Bình Nguyên

Thịt lợn nọng (hay còn gọi là thịt má ngoài hoặc thịt mỡ gáy) là một phần thịt đặc biệt bởi độ béo ngậy, giòn sần sật độc đáo và hương vị thơm ngon. Nó được nhiều người ưa chuộng nhờ khả năng chế biến phong phú: Luộc, nướng, xào sả ớt hay kho tàu đều cho hương vị đặc trưng. Tuy nhiên, đằng sau hương vị hấp dẫn đó là một hàm lượng chất béo và năng lượng rất cao.

Giống như các phần thịt lợn khác, thịt lợn nọng vẫn cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho việc xây dựng cơ bắp và phục hồi mô. Nó cũng là nguồn cung cấp vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12) quan trọng cho quá trình chuyển hóa năng lượng và hệ thần kinh, cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Nọng heo có thể chế biến thành món yêu thích như luộc, nướng, xào... Ảnh minh họa/Internet

Không phải con heo nào cũng có nhiều nọng, nên giá thành cao hơn các phần thịt khác. Thịt nọng heo nhiều người ưa chuộng, tuy nhiên, loại thịt này có hàm lượng chất béo cao nên cần được ăn với lượng vừa phải để tránh tăng cân và nguy cơ mắc bệnh tim mạch do dư thừa chất béo bão hòa. Nên kết hợp ăn kèm rau xanh, trái cây để cân bằng dinh dưỡng.

Người thừa cân hoặc có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, có vấn đề về tiêu hóa (viêm tụy, gan nhiễm mỡ), người lớn tuổi, phụ nữ mang thai... nên hạn chế tiêu thụ nọng heo để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến nghị ưu tiên các loại thịt nạc (thịt thăn, thịt mông) trong chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt đối với người trưởng thành và người cao tuổi.

Mục tiêu dinh dưỡng cốt lõi là cung cấp đủ protein mà không kèm theo quá nhiều chất béo bão hòa và calo thừa. Thịt nạc đáp ứng mục tiêu này tốt hơn. Việc thay thế thịt nạc bằng thịt nọng sẽ làm mất đi sự cân bằng đó.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, không có loại thịt nào hoàn toàn "tốt" hay "xấu" mà quan trọng là cách chọn, chế biến và ăn uống điều độ. Thay vì thay thế, hãy xem thịt lợn nọng là một món ăn thưởng thức. Nên luân phiên các nguồn protein, ưu tiên thịt trắng (cá, thỏ, gia cầm bỏ da) và các phần thịt nạc của lợn, bò trong chế độ dinh dưỡng.

Chỉ nên ăn các phần thịt giàu mỡ như thịt nọng không quá 1 - 2 lần mỗi tuần và với số lượng vừa phải. Nếu chế biến thịt lợn nọng, hãy ưu tiên các phương pháp giúp loại bỏ bớt chất béo như nướng trên vỉ (cho mỡ chảy đi) thay vì chiên ngập dầu.

Nọng heo. Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Lưu ý khi chọn mua và sử dụng nọng heo

Để giữ trọn hương vị và giá trị dinh dưỡng, người dùng nên: Chọn miếng nọng có màu hồng tươi, bề mặt khô ráo, không mùi lạ; Ưu tiên phần nọng có vân mỡ mỏng, đều để tránh cảm giác quá ngấy; Chế biến bằng phương pháp luộc hoặc hấp nếu muốn hạn chế calo; Các món nướng, chiên, xào tuy ngon nhưng nên ăn điều độ do chứa nhiều chất béo; Bảo quản trong tủ lạnh không quá lâu để tránh giảm chất lượng; Rửa và sơ chế kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

#thịt nọng heo #ưa chuộng #hương vị mềm mọng #giòn sật đặc trưng

