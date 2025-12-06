Tuyển giáo viên ở Hà Tĩnh: Điểm cao trượt, điểm thấp lại đỗ gây băn khoăn

Kỳ tuyển giáo viên năm 2025 Hà Tĩnh khép lại, nhiều thí sinh băn khoăn khi không ít ứng viên đạt điểm cao vẫn trượt nhưng người điểm thấp hơn lại trúng tuyển.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết kỳ tuyển dụng năm 2025 nhận hơn 1.900 hồ sơ, trong đó 1.846 hồ sơ hợp lệ. Sau hai vòng thi, ngành giáo dục tuyển được 271/279 chỉ tiêu, riêng bậc tiểu học tuyển được 180 giáo viên.

Áp dụng cách tuyển dụng mới: Đăng ký theo vị trí việc làm

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, những năm trước việc tuyển dụng giáo viên (từ mầm non đến THCS) do Sở Nội vụ giao chỉ tiêu cho các huyện. Huyện tổ chức thi, sau đó xét điểm từ cao xuống và phân giáo viên về các xã, trường.

Tuy nhiên, phương thức này bộc lộ nhiều hạn chế. Huyện chỉ biết tổng số giáo viên thiếu, nhưng không xác định được từng trường thiếu bao nhiêu. Vì vậy, việc phân bổ còn bất cập: Có trường thiếu nhưng không được bổ sung, trong khi trường đang thừa vẫn tiếp tục nhận thêm giáo viên.

Từ năm nay, sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Sở GD-ĐT chuyển sang tuyển dụng theo vị trí việc làm đối với bậc mầm non và THCS. Theo đó, thí sinh phải đăng ký nguyện vọng vào trường mong muốn trước khi thi.

Sở cho rằng phương thức này có nhiều ưu điểm: Quy trình công khai, minh bạch; người trúng tuyển được phân về đúng nơi đã đăng ký, tránh tình trạng “xin chuyển” gây xáo trộn sau thi; thí sinh chủ động chọn vị trí gần hoặc xa nơi ở; người đăng ký tự nguyện sẽ cam kết gắn bó lâu dài với nhà trường.

Tuy nhiên, thí sinh chỉ biết số chỉ tiêu của từng trường, mà không biết có bao nhiêu người nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào. “Nếu không trúng trường đã đăng ký, dù điểm cao hơn điểm chuẩn của trường khác nhưng không đăng ký nguyện vọng thì cũng không được nhận”, đại diện Sở GD-ĐT nói.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh.

Phản ánh từ thí sinh, phụ huynh: Điểm cao vẫn trượt

Ngay sau khi kết quả được công bố, một số thí sinh đã bật khóc vì dù đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển, trong khi thí sinh có điểm thấp hơn lại được vào biên chế.

Bà N.T.Đ (xã Thạch Mỹ) cho biết con gái tốt nghiệp xuất sắc ngành Sư phạm Tiểu học, đạt 67,1 điểm và xếp thứ 132 toàn tỉnh Hà Tĩnh trong nhóm giáo viên văn hóa tiểu học, nhưng vẫn không trúng tuyển.

Theo bà Đ, con gái đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Tiểu học Thạch Bằng, nơi chỉ có 3 chỉ tiêu nhưng lượng thí sinh dự tuyển đông. Nguyện vọng 2 vào Trường Tiểu học Thạch Kim cũng không đỗ do trường đã đủ chỉ tiêu. Vì đăng ký vào hai trường có mức cạnh tranh cao, nên dù điểm xếp hạng tốt, thí sinh vẫn không được tuyển.

Bà Đ. cho biết trước đây việc tuyển dụng được xét theo điểm từ cao xuống thấp, không phụ thuộc vào nguyện vọng như hiện nay, nên thí sinh có điểm cao gần như không bị loại.

“Nếu áp dụng cách cũ thì con gái tôi chắc chắn đỗ. Việc trượt cả hai nguyện vọng trong khi điểm xếp hạng cao khiến cháu suy sụp. Gia đình phải động viên để con tiếp tục ôn luyện, chờ kỳ tuyển dụng tiếp theo”, bà Đ. nói.

Bà N.T.A, một giáo viên tiểu học ở Hà Tĩnh, cho biết cháu gái bà cũng trượt trong kỳ tuyển dụng năm nay.

Theo bà A, thí sinh phải chọn trường trước khi thi, trong khi điểm thi chỉ biết sau đó, nên dễ phát sinh bất cập. “Có người điểm cao nhưng đăng ký vào trường ít chỉ tiêu, nhiều hồ sơ dự thi nên không đỗ. Ngược lại, thí sinh điểm thấp hơn nhưng chọn trường có nhiều chỉ tiêu lại trúng tuyển. Cách làm này không phản ánh đúng chất lượng tuyển dụng”, bà nói.

Nữ giáo viên này cho rằng thí sinh không thể biết tỷ lệ chọi, năng lực đối thủ hay điểm chuẩn dự kiến, và cũng không được đổi nguyện vọng sau khi thi, khiến kết quả phụ thuộc nhiều vào may mắn.

Để bảo đảm chất lượng đội ngũ và cân đối nhân lực, bà A. đề xuất tổ chức thi chung rồi xét điểm từ cao xuống thấp; sau đó thí sinh đạt yêu cầu sẽ được phân vị trí công tác theo thứ tự điểm. “Giáo dục không thể dựa vào may rủi, cần chọn đúng người có năng lực”, nữ giáo viên này nói.

Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh nói gì?

Trước ý kiến lo ngại về việc thí sinh điểm cao vẫn trượt có thể khiến tỉnh “bỏ lỡ” giáo viên giỏi, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho rằng bất kỳ quy định nào cũng có mặt hạn chế.

Theo Sở GD-ĐT, những thí sinh điểm cao nhưng trượt thường chỉ nhỉnh hơn người đỗ một vài điểm. “Nếu thực sự xuất sắc thì đã trúng tuyển. Với các trường hợp nổi trội, tỉnh có cơ chế thu hút riêng và đã tuyển 12/26 hồ sơ xuất sắc thông qua phỏng vấn”, đại diện Sở GD-ĐT nói.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thừa nhận thực tế “thí sinh điểm cao trượt” là điều khiến ngành cũng băn khoăn. Sở sẽ tổng hợp ý kiến, báo cáo Bộ Nội vụ trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, việc giải quyết triệt để các bất cập trong tuyển dụng hiện nay “sẽ rất khó”.