Vật thể lạ nghi UFO rơi xuống khu rừng ở Pennsylvania

Giải mã

Vật thể lạ nghi UFO rơi xuống khu rừng ở Pennsylvania

Năm 1966, hàng ngàn người đã nhìn thấy một quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời rồi rơi xuống một khu rừng ở Pennsylvania. Một số người cho rằng đó là một UFO.

Vào ngày 9/12/1965, thị trấn Kecksburg, Pennsylvania, Mỹ trở thành nơi xảy ra sự cố UFO. Thậm chí, sự kiện kỳ ​​lạ, bí ẩn này về sau còn được gọi là "Roswell của Pennsylvania".
Cụ thể, vào đầu giờ tối ngày 9/12, hàng ngàn người ở 6 tiểu bang của nước Mỹ và khu vực Ontario của Canada tuyên bố đã nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ lao qua bầu trời.
Một số nhân chứng cho hay không chỉ nhìn thấy ánh sáng chói lòa của quả cầu lửa bí ẩn mà còn nghe thấy âm thanh lạ trước khi vật thể này rơi xuống khu rừng ở thị trấn Kecksburg.
Sự việc này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân. Nhiều người tò mò không biết quả cầu lửa đó là gì và mọi việc đã diễn ra như thế nào.
Từ đây, nhiều đồn đoán liên quan đến quả cầu lửa bí ẩn rơi xuống khu rừng ở thị trấn Kecksburg xuất hiện. Trong số này, một số giả thuyết suy đoán đó có thể là sao chổi hoặc thiên thạch.
Một giả thuyết khác cho rằng, quả cầu lửa bí ẩn là một sao băng khổng lồ lao xuống Trái đất và bốc cháy trong quá trình di chuyển.
Tuy nhiên, sự hiện diện của quân đội Mỹ ở khu vực quả cầu lửa rơi xuống làm dấy lên nhiều nghi ngờ trong dân chúng. Một số người suy đoán đó có thể là UFO của người ngoài hành tinh.
Theo giả thuyết này, UFO đã bất ngờ gặp sự cố và rơi xuống khu rừng ở thị trấn Kecksburg. Giới chức trách được cho là đã che giấu thông tin vụ việc này, bí mật đưa UFO về căn cứ bí mật để nghiên cứu công nghệ của người ngoài hành tinh.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết. Đến nay, bí ẩn về cầu lửa khổng lồ rơi xuống khu rừng ở thị trấn Kecksburg vẫn là chủ đề gây tranh luận. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu nỗ lực tìm kiếm lời giải cho sự việc này. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
