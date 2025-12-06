'Ngộp mắt' với ma trận biển quảng cáo tràn lan phố phường Thủ đô

Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Xuất hiện trên sân đấu pickleball, Milan Phạm ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái tập trung cùng vóc dáng săn chắc.
Xuất hiện trên sân đấu pickleball, Milan Phạm ngay lập tức thu hút ánh nhìn nhờ gương mặt sắc sảo, thần thái tập trung cùng vóc dáng săn chắc.
Khe Sanh vào mùa lá phong hương đẹp nhất trong năm, trở thành điểm dã ngoại lý tưởng để du khách cắm trại, chèo SUP giữa thiên nhiên nguyên sơ.
Tháp cột đá cổ xưa tại Kars vẫn là một bí ẩn lớn, không rõ nguồn gốc, cấu trúc hay lịch sử hình thành của nó.
Đồng hồ trên sao Hỏa chạy nhanh hơn 477 micro giây so với trên Trái đất mỗi ngày. Do đó, các chuyên gia cho rằng cần một múi giờ hoàn toàn mới cho hành tinh đỏ.
Mới đây, Nissan đã trình làng mẫu SUV đô thị mới mang tên Kait 2026. Mẫu xe này sẽ thay thế dòng Kicks Play, phiên bản kế nhiệm của Kicks từng bán tại Việt Nam.
Á hậu Hương Ly và doanh nhân Tùng Anh diện áo dài, có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trong ngày trọng đại.
Khánh Vân gây ấn tượng mạnh với vai Trà Long trong phim “Mắt biếc” mới đây thu hút sự chú ý khi đăng loạt ảnh diện áo hai dây đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút.
Hot girl Điện Biên Karty Chang mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh diện áo dài với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dậu tự hào khi mọi nỗ lực trong công việc được đền đáp xứng đáng, tài chính dồi dào.
Với hình dáng tròn, vật liệu tự nhiên và bố cục hướng nội, căn biệt thự mang đến chốn nghỉ ngơi yên bình.
Nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung một số loại rau quen thuộc có thể hỗ trợ hoạt động đào thải độc tố, giúp thận vận hành trơn tru hơn mỗi ngày.
Puka - Gin Tuấn Kiệt chiếm được cảm tình của nhiều khán giả bởi những khoảnh khắc trẻ trung, hài hước mỗi khi bên nhau.
Diệp Lâm Anh xuất hiện trong tà áo dài màu xanh ngọc trang nhã, chất liệu gấm ánh nhẹ sang trọng, tôn lên vóc dáng thanh thoát và vẻ đẹp dịu dàng của cô.
Một bảng giá 2.000 năm tuổi được phát hiện tại thành phố cổ Stratonikeia, trên đó có trưng bày tên và giá của hơn 200 sản phẩm kinh doanh thời cổ khác nhau.
Đà Lạt dẫn đầu danh sách điểm đến du lịch được người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm 2025, mở ra xu hướng khám phá nội địa đầy sôi động.
Nữ VĐV bóng chuyền Marina Hasegawa thời gian qua phủ sóng khắp mạng xã hội với hàng trăm nghìn lượt yêu thích và vô số bình luận từ cư dân mạng toàn cầu.
Cây cầu hơn trăm tuổi này ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị về kiến trúc và lịch sử thú vị mà không phải ai cũng biết đến.
Chuột cống (rattus norvegicus) sở hữu hàng loạt đặc điểm sinh học “ưu việt” khiến chúng trở thành loài động vật thành công bậc nhất thế giới.
Trong bộ ảnh mới, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi diện chiếc đầm kim sa lấp lánh với thiết kế khoét ngực sâu gợi cảm.
Cựu hot girl đời đầu Mi Vân mới đây gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh dạo chơi trong một khu vườn xanh mướt, ngập tràn hoa lá.