'Ngộp mắt' với ma trận biển quảng cáo tràn lan phố phường Thủ đô

Xã hội

Dọc nhiều tuyến phố Hà Nội, “ma trận” bảng, biển quảng cáo để tràn lan trên vỉa hè, thân cây, cột điện... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thiên Anh
Dạo quanh các tuyến phố trung tâm của Hà Nội có thể dễ dàng nhận thấy tình trạng biển quảng cáo treo tràn lan, buộc thân cây, cột điện và khắp các toà nhà,... gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mặc dù thành phố đã nhiều lần ra quân xử lý.
Hàng loạt tấm biển quảng cáo cỡ lớn che kín mặt tiền của các căn nhà dọc ngã 5 Ô Chợ Dừa, che chắn hầu hết không gian thoát hiểm, cứu hỏa,...
Biển quảng cáo che kín tầng 2, 3 của một căn nhà trên đường Đê La Thành.
Hàng loạt khung sắt cỡ lớn, bảng quảng cáo các sản phẩm lắp đặt dày đặc phủ kín các căn nhà tại phố Xã Đàn.
Biển quảng cáo ở các nhà mặt đường có diện tích quá lớn gây khó khăn cho việc thoát hiểm nếu không may hỏa hoạn xảy ra,...
Không chỉ những tấm biển quảng cáo tự phát tại nhà dân, nhiều tấm biển quảng cáo thuộc dự án quảng cáo xã hội hoá tại Hà Nội đã bị bỏ hoang suốt thời gian dài. Trên đường Lê Văn Lương, công trình phục vụ quảng cáo không được duy tu, bảo dưỡng khiến khung sắt hoen gỉ, bề mặt bong tróc, hỏng hóc vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Nhiều tấm biển quảng cáo sau khi tháo dỡ dẫn đến tình trạng "trơ khung sắt" nhìn rất nhếch nhác.
Những biển quảng cáo này được đặt tại những vị trí đắc địa như ngã ba, ngã tư... có đông người qua lại. Cách bố trí những biển quảng cáo này thường được đặt gần với đường và bên trong có dây điện chằng chịt.
Theo Luật Quảng cáo, kích thước biển hiệu được quy định rõ ràng: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 m, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà. Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1m, chiều cao tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.
