Xã hội

Dùng dao truy sát đối thủ giúp bạn, nam thanh niên bị khởi tố

Do người quen có mâu thuẫn với anh Võ Thành Đ., Lê Văn Khánh đã dùng dao tấn công anh Đ., khiến nạn nhân bị trọng thương.

Hạo Nhiên

Ngày 05/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Khánh (SN 2006, trú ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 17/9, do người quen có mâu thuẫn với anh Võ Thành Đ. (SN 2004), Khánh đã dùng tấn công anh Đ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khánh đuổi theo và sử dụng dao bấm đâm anh Đ.

image-109.png
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Lê Văn Khánh.

Gây án xong, đối tượng đã rời khỏi hiện trường, còn nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, chiều 13/8, dù không có mâu thuẫn, Lê Văn Khánh vẫn dùng dao bấm đuổi theo và tấn công anh Nguyễn Minh Tr (SN 2005), gây thương tích vùng hông lưng. Trong quá trình rượt đuổi, anh Tr. bơi qua sông và chạy vào nhà dân nên thoát nạn.

Nhận được tin báo, Công an xã Trường Long Tây mời Lê Văn Khánh về cơ quan làm việc và đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #TP Cần Thơ #Khởi tố #thanh niên #truy sát #tấn công

