Xã hội

Bắt đạo chích “cõng” 2 tiền án đi trộm xe máy ở Đồng Tháp

Dù đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, nhưng L.D.K (Đồng Tháp) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục đi lấy trộm xe máy để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Công an phường Trung An (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng L.D.K (SN 1990, cư trú phường Đạo Thạnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/11, Công an phường Trung An nhận được tin báo của anh P.H.T.Đ. (cư trú phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) về việc bị mất trộm xe mô tô hiệu Wave, biển số 63C1-214.62 tại khu phố 9, phường Trung An.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung An đã nhanh chóng phối hợp Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Đồng Tháp, Tổ Công tác số 1 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường Đạo Thạnh tổ chức xác minh, truy bắt.

1fdsfs-22.jpg
Đối tượng L.D.K tại cơ quan Công an.

Đến 15h ngày 27/11, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng L.D.K (SN 1990, cư trú phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng tang vật là chiếc xe mô tô biển số 63C1-214.62.

Tai cơ quan Công an, K. đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Được biết, đối tượng L.D.K từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vào năm 2019 (9 tháng tù) và năm 2020 (1 năm tù).

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Đồng Tháp #bắt đạo chích #trọm xe máy #2 tiền án

