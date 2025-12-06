Hà Nội

Xã hội

Cứu sống 2 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Đang hành nghề trên biển, thuyền của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sóng đánh chìm. Rất may lực lương cứu hộ đã ứng cứu kịp thời, đưa 2 nạn nhân vào bờ an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 6/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp kịp thời cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển do chìm thuyền trong lúc thả lưới.

Trước đó, vào khoảng 18h20 ngày 5/12, tàu vận tải Khánh Minh 09 trên hành trình vào cảng Gianh đã phát hiện một người đang trôi dạt trên biển và đưa lên tàu an toàn. Danh tính nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhân (SN 1980), trú tổ dân phố Tân Mỹ, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị.

image-1.jpg
Lực lượng Biên phòng tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Từ lời kể của anh Nhân, lực lượng chức năng xác định còn một ngư dân khác là Nguyễn Đức Thuận (SN 1981) đang bám vào phần thuyền bị chìm và trôi tự do ngoài cửa biển, cần được cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh đã báo cáo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ, thông báo cho chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để phối hợp tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã phát hiện anh Nguyễn Đức Thuận, tiếp cận và đưa lên tàu an toàn, đồng thời triển khai lai dắt thuyền bị nạn vào bờ.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra sức khỏe cho hai ngư dân trước khi bàn giao cho gia đình.

>>> Mời độc giả xem thêm video nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển ở Quảng Ninh:

(Nguồn: VTV1)
#Biên phòng #ứng cứu #ngư dân #gặp nạn #trên biển #đánh cá

