Thế giới

Cảnh tuyết rơi đầu mùa ở thủ đô Hàn Quốc

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, thủ đô Seoul đã chứng kiến ​​trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông năm nay.

An An (Theo Korea Herald, THX)
Theo The Korea Herald, vào ngày 4/12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc đã chứng kiến trận tuyết rơi đầu tiên trong mùa đông năm nay. Ảnh: Xinhua News.
Trận tuyết rơi đầu mùa này đến muộn hơn 8 ngày so với năm ngoái. Lượng tuyết rơi vượt quá 5 cm mỗi giờ ở một số khu vực của Seoul và tỉnh Gyeonggi, khiến chính quyền phải ban hành cảnh báo tuyết rơi dày. Ảnh: Người dân đi bộ dưới trời tuyết rơi ở trung tâm thủ đô Seoul ngày 4/12. Ảnh: Yonhap.
Con đường phủ đầy tuyết trắng ở thủ đô Hàn Quốc trong trận tuyết rơi đầu mùa. Ảnh: Yonhap.
Người dân đi bộ qua con đường phủ đầy tuyết trắng ở Seoul ngày 4/12/2025. Ảnh: Xinhua News.
Mọi người chụp ảnh lưu niệm trong trận tuyết rơi đầu mùa ở Seoul ngày 4/12. Ảnh: Xinhua News.
Thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, cũng đã đón trận tuyết rơi đầu mùa vào ngày 4/12/2025. Ảnh: Một người dân chụp cảnh tuyết rơi ấn tượng ở Suwon. Ảnh: Yonhap.
Hai cô gái thích thú chụp ảnh dưới trời tuyết rơi ở Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul. Ảnh: Yonhap.
>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở tuyết ở Pakistan (Nguồn video: THĐT)
