Dân khổ vì doanh nghiệp xây trường học 'biến' vỉa hè thành bãi rác

Người dân phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị đổ tràn lan ra vỉa hè.

Thời gian gần đây, người dân phố Cổ Loan Thượng, phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) liên tục phản ánh tình trạng đất thải từ công trình Trường liên cấp chất lượng cao Global Hoa Lư bị Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành đổ tràn lan ra vỉa hè, thậm chí có điểm tràn xuống cả lòng đường.

Hàng chục mét vỉa hè biến thành “bãi rác”

Rác thải được đổ tràn lên vỉa hè khiến người dân bức xúc. Ảnh: N.B.

Ngày 5/12, ghi nhận của Tiền Phong tại hiện trường cho thấy, trên khu vực kéo dài hàng trăm mét quanh tường rào dự án, đất thải chất cao 3–5m, loang rộng sang toàn bộ vỉa hè sát khu dân cư. Nhiều đoạn đất tràn sát mép đường, gây bụi bẩn dày đặc và mùi hôi bốc lên từ lớp đất khai thác dưới móng công trình.

Một hộ dân sống sát công trình bức xúc: "Đất dưới nền móng đưa lên có mùi rất khó chịu. Nhà có người ốm, chúng tôi phải đóng kín cửa cả ngày vì bụi và mùi bẩn bay thẳng vào nhà. Phản ánh nhiều lần nhưng mọi thứ vẫn y nguyên”.

Biên bản của UBND phường Hoa Lư.

Dự án Global Hoa Lư nằm trên diện tích khoảng 2ha, đang trong giai đoạn múc nền và đổ móng. Mặc dù bốn mặt công trình giáp khu dân cư, nhưng hệ thống che chắn chỉ là lưới và tôn tạm bợ, không đủ ngăn bụi, đất và tiếng ồn. Đáng chú ý, theo người dân, việc đổ đất thải “vượt rào” diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày. Cán bộ phường đã xuống làm việc nhưng tình trạng vẫn không được xử lý dứt điểm.

Một người dân ở phường Hoa Lư (giấu tên) bày tỏ: "Chúng tôi không phản đối xây trường, nhưng thi công phải đúng quy định, không thể đổ đất ra vỉa hè dân sinh như vậy”.

Trao đổi với PV lãnh đạo UBND phường Hoa Lư xác nhận đã ghi nhận phản ánh của người dân và lập tức chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xuống kiểm tra, lập biên bản công trình của Công ty Phúc Thành.

Rác thải tập kết luôn trên vỉa hè. Ảnh: N.B

Biên bản làm việc yêu cầu: Doanh nghiệp phải thu dọn toàn bộ đất thải trên vỉa hè hai ngõ 40 và 42 trước ngày 6/12; Trả lại hiện trạng ban đầu, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường; Bổ sung biện pháp che chắn, giảm thiểu ảnh hưởng tới các hộ dân xung quanh; Tổ dân phố Cổ Loan Thượng được giao giám sát chặt chẽ quá trình khắc phục, báo cáo bằng văn bản về UBND phường.

Vị lãnh đạo phường Hoa Lư nhấn mạnh: "Nếu Công ty Phúc Thành không chấp hành, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và chịu toàn bộ trách nhiệm trước dân”.

Tấm bạt được che chắn tạm bợ nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Ảnh: N.B.

Dự án trường liên cấp được kỳ vọng mang lại lợi ích về giáo dục cho địa phương. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, việc thi công cẩu thả, đổ thải tràn lan và che chắn sơ sài đang tạo ra rủi ro môi trường, mất an toàn giao thông, thậm chí gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của nhiều hộ.

Vụ việc đặt ra trách nhiệm của chủ đầu tư trong bảo vệ môi trường cho người dân sinh sống cạnh dự án. Người dân địa phương kỳ vọng cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, đảm bảo đời sống bình yên của khu dân cư.