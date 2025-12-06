Phát hiện tàu sắt chở 200 m3 cát lậu ở Vĩnh Long

Đang vận chuyển 200 m3 cát lậu đi tiệu thu, ông H.V.T đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ.

Ngày 06/12, thông tin từ Công an xã Nhuận Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 27/11, trên sông Cổ Chiên đoạn thủy phận thuộc ấp Giồng Trôm, Công an xã xã Nhuận Phú Tân tiến hành kiểm tra, phát hiện 01 tàu sắt đang neo đậu, trong khoang có chứa 200 m3 cát sông.

Tàu sắt chở cát lậu bị cơ quan Công an bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là ông H.V.T (SN 1988, thường trú ấp Thạnh Quí, xã Bảo Thạnh) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy đinh pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng: