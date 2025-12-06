Hà Nội

Lời tiên tri nào của bà Vanga được dự đoán sắp ứng nghiệm?

Kho tri thức

Lời tiên tri nào của bà Vanga được dự đoán sắp ứng nghiệm?

Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Tiên đoán này được cho có liên quan đến một sự kiện thể thao lớn.

Tâm Anh (TH)
Baba Vanga là nhà tiên tri nổi tiếng người Bulgaria và được biết đến với biệt danh "Nostradamus xứ Balkans". Lúc sinh thời, bà đã đưa ra nhiều tiên đoán về các sự kiện sẽ xảy ra trên thế giới cho đến năm 5079.
Đến nay, nhiều lời tiên tri của bà Vanga đã ứng nghiệm bao gồm: Thế chiến thứ 2 (1939), thảm kịch Chernobyl (1986), cái chết của Công nương Diana (1997), sự kiện 11/9 ở Mỹ (2001) hay Brexit (2016)...
Dù qua đời từ năm 1996 nhưng một lời tiên tri của bà Vanga được dự đoán sắp trở thành sự thật. Theo dự đoán của nhà tiên tri mù này, trong năm 2025, con người sẽ liên lạc được với người ngoài hành tinh. Sự việc này liên quan đến một sự kiện thể thao lớn trên thế giới.
Theo dự đoán của bà Vanga, một UFO sẽ xuất hiện như một "ánh sáng mới trên bầu trời" trong sự kiện này, cho phép nhân loại gặp gỡ người ngoài hành tinh lần đầu tiên - mang đến cho thế giới câu trả lời thay vì nỗi sợ hãi.
Không những vậy, khoảnh khắc lịch sử này được nhà tiên tri Vanga dự đoán sẽ diễn ra trong một sự kiện thể thao lớn và mọi người trên khắp thế giới đều có thể chứng kiến.
Mặc dù Baba Vanga chưa bao giờ tiết lộ sự kiện này sẽ diễn ra ở sự kiện thể thao nào nhưng một số người cho rằng, lời tiên đoán trên có khả năng nhắc đến lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.
Vào lúc 0h 6/12, giờ Hà Nội, tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington DC (Mỹ) diễn ra lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026. FIFA công bố thời điểm và địa điểm các trận đấu diễn ra vào ngày kế tiếp 7/12, tức sau lễ bốc thăm 1 ngày. Trận khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11/6/2026 trên sân Azteca ở Mexico City, Mexico. Đây là kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội.
Trước lời tiên đoán của bà Vanga, một số người cho rằng, nhân loại có thể liên lạc với người ngoài hành tinh trong hoặc sau lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026.
Thậm chí, một vài ý kiến suy đoán UFO của người ngoài hành tinh có thể xuất hiện tại địa điểm tổ chức World Cup 2026.
Nếu lời tiên tri về UFO và người ngoài hành tinh của bà Vanga trở thành sự thật thì bí ẩn lớn mà các nhà khoa học nỗ lực giải mã trong nhiều thập kỷ qua sẽ được làm sáng tỏ.
Mời độc giả xem video: Hạ viện Mỹ điều trần về UFO. Nguồn: VTV24.
