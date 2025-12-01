Hà Nội

Sống Khỏe

Tuyên Quang phát hiện gần 400 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

Đội Quản lý thị trường Tuyên Quang vừa phát hiện gần 400 kg thịt lợn không giấy tờ, xử phạt 25 triệu đồng và tiêu hủy để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Bình Nguyên

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 8, Chi cục QLTT tỉnh Tuyên Quang vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh N.T.C địa chỉ: thôn 8, xã Bắc Quang, phát hiện 380 kg thịt lợn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa được cất trữ tại tủ đông, số lượng 380kg, có tổng trị giá 34,2 triệu đồng không có giấy tờ, chứng từ hợp pháp kèm theo hàng hóa. Chủ hộ khai nhận đã mua toàn bộ số hàng từ một người lạ không rõ tên tuổi, địa chỉ với giá rẻ, trong quá trình thực hiện mua bán không có giấy tờ liên quan kèm theo.

Gần 400 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh DMS

Đội QLTT số 8 đã tiến hành lập biên bản, làm rõ hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Đội trưởng Đội QLTT số 8 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt là 25 triệu. Đồng thời buộc chủ hàng tự tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật vi phạm nêu trên, với sự giám sát của cơ quan chức năng đang thi hành công vụ theo quy định pháp luật.

Tang vật được tiêu hủy trước sự giám sát của cơ quan QLTT/ Ảnh DMS

Việc bán ra thị trường gần 4 tạ thịt lợn không đảm bảo tính hợp pháp tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trong giai đoạn nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao cuối năm. Đội QLTT số 8 khuyến cáo các hộ kinh doanh tuyệt đối không thu mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc; luôn tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ và an toàn thực phẩm.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 8 tiếp tục duy trì kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề, tăng cường kiểm soát thị trường thực phẩm tươi sống, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm sức khỏe người dân và giữ vững sự ổn định của thị trường tại địa bàn được giao thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát thị trường.

Dịp cuối năm, thực phẩm không rõ nguồn gốc có thể tràn lan, đặc biệt trên mạng xã hội và các cửa hàng nhỏ lẻ, bao gồm bánh thịt gia súc, gia cầm, bánh kẹo, đường, sản phẩm nhập khẩu và hàng bán online.... Để đảm bảo an toàn, người dân nên mua sản phẩm có nhãn mác đầy đủ, thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng và xuất xứ rõ ràng. Nếu phát hiện hàng nghi vấn, cần báo cho cơ quan quản lý thị trường để xử lý kịp thời.

Các lực lượng chức năng đang vào cuộc quyết liệt nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng dịp cuối năm.

