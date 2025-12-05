Hà Nội

Du lịch

Hàng chục đại sứ dự khai mạc Lễ hội Trà quốc tế

Hơn 40 đại sứ, nhiều tổ chức quốc tế dự lễ khai mạc World T.E.A Fest 2025, sự kiện trà lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam.

Bảo Giang

Đêm 5/12, tại Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức khai mạc Lễ hội Trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025.

tra-3.jpg
Quảng trường Lâm Viên rực sáng trong đêm khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, cùng 40 đại sứ các quốc gia, đại diện tổ chức quốc tế và nhiều doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết lễ hội là cơ hội quảng bá sản phẩm và văn hóa trà địa phương, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, ngoại giao. Sự kiện còn kết nối nhà sản xuất, nhà phân phối và thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện thúc đẩy chuỗi cung ứng trà toàn cầu.

tra-4.jpg
Các cô gái trình diễn nghệ thuật pha trà trong đêm khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025 tại Lâm Đồng.

Tại lễ khai mạc, VietKings công bố bốn kỷ lục Việt Nam liên quan đến các hoạt động văn hóa – trà, trong đó có tiết mục “Vũ khúc thanh tâm trà” với 1.111 trà nương tham gia. Liên hiệp UNESCO Việt Nam và Liên hiệp UNESCO Nhật Bản cũng trao chứng nhận Thực hành Di sản văn hóa phi vật thể cho Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng.

Lễ hội Trà quốc tế 2025 có chủ đề “Nơi kết nối tinh hoa trà của nhân loại”, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam và diễn ra từ ngày 5 đến 7/12 tại khu vực Đà Lạt, Bảo Lộc và nhiều vùng trồng chè tiêu biểu của Lâm Đồng.

