Xã hội

Nhiều 'ma men' thúc thủ vì CSGT đổi cách kiểm tra nồng độ cồn

Từng có “kinh nghiệm” né chốt kiểm tra nồng độ cồn, thế nhưng nhiều “ma men” thừa nhận với phương án cơ động của CSGT, họ đành “thất thủ” và khẳng định: “hết dám tái phạm”…

Đăng Lê

Tối 2/11, đại diện chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT đường bộ - PC08, Công an TP HCM) cho biết, từ chiều đến tối cùng ngày, nhiều tổ công tác của Đội phối hợp với Công an các phường Thủ Đức, Hiệp Bình, Linh Xuân, Dĩ An, Đông Hoà… (TP HCM) tuần tra cơ động trên hàng loạt tuyến đường tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện và phát hiện hàng chục trường hợp vi phạm.

ma-men-1.jpg

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, thời gian qua lực lượng CSGT không lập chốt cố định để kiểm tra nồng độ cồn như trước mà thay đổi bằng phương thức tuần tra cơ động. Việc thay đổi này đã có hiệu quả rất tích cực, người vi phạm bị phát hiện, xử lý bất cứ lúc nào mà không còn cách để đối phó.

mamen-2.jpg

Bị CSGT kiểm tra và phát hiện sử dụng rượu, bia khi lái xe máy tại giao lộ Phạm Ngũ Lão – Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An), ông N.N.L (55 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP HCM) thừa nhận từng “đối phó” bằng cách né chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT nên nhiều lần đi nhậu về đều “thoát”. Thế nhưng, với việc CSGT xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ tuyến đường nào để kiểm tra thì ông L. khẳng định “chắc hết dám nhậu xong điều khiển xe”.

mamen-3.jpg

Tương tự như ông L., nhiều người vi phạm khác bị lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện đều bất ngờ khi CSGT xuất hiện kiểm tra nồng độ cồn.

“Giờ nhậu xong mà cố chạy xe thì dù trong hẻm hay đường lớn cũng không thể biết trước CSGT, Công an địa phương… xuất hiện để kiểm tra bất cứ lúc nào. Từ nay chắn chắn sẽ không dám vi phạm”, anh N.T. Đ (30 tuổi, quê tỉnh An Giang), vừa ký biên bản vi phạm vừa tự than thở.

mamen-4.jpg

CSGT TP HCM nói chung, Đội CSGT Rạch Chiếc nói riêng liên tục tuần tra cơ động để kiểm tra nồng độ cồn. Nhiều người lái xe sau khi sử dụng rượu bia không còn cách “đối phó” khi né chốt CSGT như trước đây.

mamen-5.jpg

Với việc tuần tra cơ động khắp các đường lớn, hẻm nhỏ… CSGT sẽ phát hiện bất cứ lúc nào đối với người vi phạm, nhất là đối tượng về hành vi lái xe sau khi sử dụng rượu bia.

mamen-7.jpg
