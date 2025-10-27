Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính cùng lúc với 4 nhóm ma tuý

Qua kiểm tra, anh D có nồng độ cồn trong hơi thở là 0.022 mg/l và dương tính cùng lúc với 4 nhóm chất ma tuý (MDMA, KET, MET và AMP)

Ngày 27/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoảng 0h20 ngày 26/10, tại đường ĐT.186 thuộc xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô con biển số 34A-453.84 do anh V.T.D, sinh năm 2002, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang điều khiển. Qua kiểm tra, anh D có nồng độ cồn trong hơi thở là 0.022 mg/l.

Nam tài xế tại cơ quan Công an.

Phát hiện anh D có nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã phối hợp với Công an xã Bình Ca và cơ quan y tế tiến hành xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể. Kết quả cho thấy anh D dương tính cùng lúc với 4 nhóm chất ma tuý (MDMA, KET, MET và AMP). Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh D về các hành vi:

Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Đồng thời, hoàn thiện thủ tục bàn giao cho Công an xã Bình Ca tiếp tục xác minh làm rõ các nội dung liên quan đến việc sử dụng chất ma tuý. Đối với các vi phạm về trật tự an toàn giao thông nói trên, anh D sẽ bị phạt tiền từ 36 đến 48 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

