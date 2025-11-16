Hà Nội

Xã hội

Trưa 16/11, cả nước xử lý 931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong khoảng thời gian từ 12h đến 14h30, lực lượng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương phát hiện xử lý 931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Bảo Ngân

Tối 16/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trưa cùng ngày, CSGT các đơn vị, địa phương đã tích cực đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong 1 khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Mặc dù tại một số tỉnh, thành phố trời có mưa, lực lượng CSGT Công an 33/34 địa phương tiếp tục đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ 12h đến 14h30.

cats-9832.jpg
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.

Kết quả, lực lượng CSGT đã kiểm soát 39.470 lượt lái xe (1.066 xe khách, 2.555 xe tải, 8.201 xe con, 26.878 xe mô tô, 05 xe ô tô chuyên dùng, 765 xe thô sơ và phương tiện khác); Phát hiện và lập biên bản xử lý 931 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (01 xe tải, 15 xe con, 901 xe mô tô, 14 xe thô sơ và phương tiện khác)

Trong đó, độ tuổi vi phạm dưới 18 tuổi có 2 trường hợp (chiếm 0,21%); Từ 18 – 35 tuổi 213 trường hợp (chiếm 22,88%); Từ 36-55 tuổi 578 trường hợp (chiếm 62,08%); Trên 55 tuổi 138 trường hợp (chiếm 14,83%). Trong đó có 3 nữ điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Việc CSGT toàn quốc thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT cùng ra quân kiểm soát một chuyên đề vi phạm trong cùng một thời điểm trên toàn quốc sẽ là việc làm thường xuyên, liên tục không ngừng nghỉ, kể cả vào dịp nghỉ lễ, Tết, cho đến khi thiết lập được thói quen “đã uống rượu bia thì không lái xe”.

