Bóc gỡ đường dây mua bán pháo hoa nổ số lượng lớn ở Hà Tĩnh

Một đường dây buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ "khủng" vừa bị lực lượng Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) đấu tranh, triệt phá.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xóa thành công đường dây buôn bán pháo lậu, bắt 4 đối tượng, thu giữ 160 kg pháo hoa nổ.

Trước đó, Công an xã Can Lộc phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ Đ.Đ.T. (SN 1991, trú tại xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe taxi mang BKS 38F-003.25 chở theo 2 khối pháo loại 49 quả.

Lực lượng Công an thu giữ 160 kg pháo lậu.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ tại nhà của P.B.S (SN 1999, trú tại xã Tùng Lộc); H.T.H (SN 1988) và Hoàng Bá Lan (SN 1964, cùng trú tại xã Đồng Lộc) thêm 100 khối pháo các loại. Tổng trọng lượng các loại pháo thu giữ trong vụ việc là 160 kg.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

