Đột kích mỏ vàng trái phép ở Lâm Đồng, thu giữ gần 18 cây vàng

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa triệt xoá mỏ vàng trái phép ở xã Tà Năng, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 18 cây vàng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can, gồm: Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng thường trú tỉnh Phú Thọ); Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng trú tại tỉnh Lâm Đồng) về hành vi khai thác vàng trái phép.

vang-lam-dong-2344-4162.jpg
Lực lượng Công an đột kích mỏ vàng trái phép...

Trước đó, đầu tháng 11, tình hình khai thác vàng diễn biến phức tạp trên địa bàn thôn Ma Bó (xã Tà Năng), Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau quá trình điều tra, ém quân ăn ngủ trong rừng, khuya 8/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Lâm Đồng phối hợp Công an xã Tà Năng bất ngờ ập vào khu vực khai thác vàng trái phép.

a3-11zon-4264-6137.jpg
...bắt giữ các đối tượng đang khai thác, tuyển vàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 4 người đang khai thác và tuyển vàng, thu giữ hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng, gồm: Máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống máy sàng, máy bơm, 72 bao đá quặng chứa vàng và thủy ngân.

Khám xét nơi trú ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục nghi là vàng.

dao-vang-9332-8139.jpg
Lán trại các đối tượng dùng để đãi vàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã khai thác hơn 5 tấn quặng đá. Trong đó, tách được khoảng 18 lượng vàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng:

(Nguồn: VOV)
