Xã hội

Bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu qua biên giới

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 37kg pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Hạo Nhiên

Ngày 24/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đào Văn Giáp (SN 1984, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng) về hành vi "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 16/10, tại luồng nhập cảnh, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đồng chủ trì phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan khu vực XI và Đội 6 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan tiến hành bắt quả tang Đào Văn Giáp đang vận chuyển trái phép 37,5kg pháo từ Lào về Việt Nam.

6901cdd18cacb.jpg
Đối tượng Đào Văn Giáp cùng tang vật bị bắt giữ.

Được biết, số pháo này đối tượng cất giấu tinh vi trong khoang kín của thùng container trên xe ô tô đầu kéo mang BKS: 15C-14772 kéo theo rơ-moóc BKS: 15R-07307 do Giáp điều khiến.

Tại cơ quan điều tra, Giáp khai nhận mua số pháo nói trên tại Lào vận chuyển về Việt Nam bán kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video hàng giả, hàng lậu trôi nổi trên thị trường.

(Nguồn: VTV1)
#Vận chuyển #pháo lậu #biên giới #Việt Nam #Công an #bắt giữ

