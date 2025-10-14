Bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo lậu ở Quảng Trị

Đang vận chuyển 40 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ, Nguyễn Văn K. đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực IX bắt giữ 2 vụ vận chuyển pháo hoa nổ với số lượng lớn.

Cụ thể, vào ngày 9/10, tại khu vực thôn Làng Vây (xã Lao Bảo), lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Văn K. (SN 1992, ngụ xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển 40 hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ.

Nguyễn Văn K. cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/9, tại khu vực thôn Vĩnh Đông (xã Lao Bảo), lực lượng Công an xã Lao Bảo cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Thị H. (SN 1977, ngụ thôn Yên Thuận, xã Lao Bảo) có hành vi vận chuyển 5 hộp pháo hoa nổ.

Theo cơ quan chức năng, 45 hộp pháo hoa nổ thu giữ là pháo lậu, có nguồn gốc từ nước ngoài.

Hiện, 2 vụ việc đang được Công an xã Lao Bảo tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

