Bị lừa 200 triệu, thanh niên 22 tuổi nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1

Để lại xe máy và đôi dép trên lề đường giữa cầu, nam thanh niên sinh năm 2003 nhảy cầu Thủ Thiêm 1 nghi do nghĩ quẩn vì bị lừa “đầu tư” 200 triệu.

Đến 9h sáng nay 3/11, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC- CNCH (Công an TPHCM) đang phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây (TP HCM) tìm kiếm và làm rõ vụ việc nam thanh niên 22 tuổi (sinh viên năm cuối một trường đại học) nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử.

Chiếc xe máy tay ga và đôi dép của nam sinh viên để lại trên cầu Thủ Thiêm 1.

Theo thông tin từ người thân nạn nhân, thanh niên này đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì bị nhóm bạn quen biết qua mạng rủ rê “đầu tư” và mất trắng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Dù gia đình đã động viên, an ủi, đồng hành để tìm hướng giải quyết, nhưng suốt ngày hôm qua (2/11) nam sinh viên rời khỏi nhà trên xe máy tay ga và mất liên lạc.

Lực lượng thuộc Phòng CSPCCC- CNCH triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng đầu tuần hôm nay thì phát hiện chiếc xe và đôi dép của nam thanh niên để lại ven đường giữa cầu Thủ Thiêm 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ qua phường An Khánh).

Ngay lập tức vụ việc được trình báo cơ quan chức năng địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH.

Một vài nhân chứng sống dưới dạ cầu Thủ Thiêm 1 cho biết, khoảng 3h rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng động rất lớn từ giữa cầu xuống sông, nghi có người nhảy cầu nhưng đêm khuya nhìn ra không thấy gì.