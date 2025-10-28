Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cùng người dân tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Hương Thủy tự tử.

Hạo Nhiên

Ngày 28/10, thông tin từ UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân nghi nhảy cầu tự tử sau khi bỏ lại chiếc xe.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/10, người dân phát hiện chiếc xe máy BKS 38B1 – 510.14 để ở khu vực cầu Hương Thủy, thuộc xã Hương Phố.

Nghi có người nhảy cầu nên một số người đã đăng lên mạng xã hội để tìm kiếm thông tin về chủ nhân chiếc xe.

image.jpg
Hiện trường vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Hương Phố đã phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm, đồng thời xác định chiếc xe máy nói trên là của anh N.A.N. (SN 1985, trú tại thôn 9, xã Hương Khê).

Được biết, từ đêm 27/10 đến nay gia đình không liên lạc được với anh N. và đang nỗ lực tìm kiếm. Trước khi xảy ra vụ việc, anh N. có đăng tải trên facbook những dòng với nội dung khá tiêu cực.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Hà Tĩnh #người đàn ông #nhảy cầu #tự tử #tìm kiếm

Bài liên quan

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ định nhảy cầu ở Quảng Trị

Phát hiện người phụ nữ có biểu hiện bất thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh, người dân địa phương đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm cho người nhà.

Trước đó, khoảng 1h ngày 26/10, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

Xem chi tiết

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu ở Khánh Hoà

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tích cực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Trước đó, tối 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp nhảy cầu Trần Phú.

Xem chi tiết

Xã hội

Dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu

Hai người đàn ông phát hiện người phụ nữ có dấu hiệu bất thường nhảy cầu La Ngà (Đồng Nai) tự tử liền lao theo cứu người.

Ngày 24/10, Công an xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa đề xuất khen thưởng đột xuất cho hai người dân dũng cảm cứu kịp thời người phụ nữ nhảy cầu La Ngà.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú) chạy xe máy trên Quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới