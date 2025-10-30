Người đàn ông để lại xe máy nghi 'nhảy cầu tự tử' bất ngờ trở về nhà

Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu Hương Thủy (tỉnh Hà Tĩnh), nghi nhảy cầu tự tử… đã trở về nhà an toàn.

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn là anh N.A.N đã trở về nhà.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 23h ngày 27/10, anh N.A.N (SN 1985, trú thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38B1 – 510.14 ra để ở khu vực đầu cầu Hương Thủy (nối từ QL 15A cũ sang thôn 7, xã Hương Phố), sau đó rời khỏi địa phương, không liên lạc với người thân khiến một số người nghi anh này tự tử, nên cấp báo cơ quan chức năng.

Người đàn ông để lại xe máy nghi “nhảy cầu tự tử” trở về nhà an toàn.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh N. có đăng tải trên facbook những dòng với nội dung khá tiêu cực.

Nhận được tin báo, sáng 28/10, lãnh đạo xã Hương Phố đã chỉ đạo các lực lượng huy động người và phương tiện sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy tung tích anh N.

Khi lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm, đến khoảng 20h ngày 29/10, anh N.A.N bất ngờ trở về tại nhà ông L.Đ.H (bố vợ anh N.) ở thôn Chu Lễ, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) trong tình trạng an toàn.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Phố điều tra, làm rõ.

