Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông để lại xe máy nghi 'nhảy cầu tự tử' bất ngờ trở về nhà

Người đàn ông bỏ lại xe máy trên cầu Hương Thủy (tỉnh Hà Tĩnh), nghi nhảy cầu tự tử… đã trở về nhà an toàn.

Hạo Nhiên

Ngày 30/10, thông tin từ UBND xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người đàn ông nghi nhảy cầu tự tử trên địa bàn là anh N.A.N đã trở về nhà.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 23h ngày 27/10, anh N.A.N (SN 1985, trú thôn 9, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang BKS 38B1 – 510.14 ra để ở khu vực đầu cầu Hương Thủy (nối từ QL 15A cũ sang thôn 7, xã Hương Phố), sau đó rời khỏi địa phương, không liên lạc với người thân khiến một số người nghi anh này tự tử, nên cấp báo cơ quan chức năng.

image.jpg
Người đàn ông để lại xe máy nghi “nhảy cầu tự tử” trở về nhà an toàn.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, anh N. có đăng tải trên facbook những dòng với nội dung khá tiêu cực.

Nhận được tin báo, sáng 28/10, lãnh đạo xã Hương Phố đã chỉ đạo các lực lượng huy động người và phương tiện sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, sau 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng vẫn không tìm thấy tung tích anh N.

Khi lực lượng chức năng tạm dừng công tác tìm kiếm, đến khoảng 20h ngày 29/10, anh N.A.N bất ngờ trở về tại nhà ông L.Đ.H (bố vợ anh N.) ở thôn Chu Lễ, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) trong tình trạng an toàn.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hương Phố điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Công an #Hà Tĩnh #người đàn ông #nhảy cầu #tự tử #về nhà

Bài liên quan

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp cùng người dân tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Hương Thủy tự tử.

Ngày 28/10, thông tin từ UBND xã Hương Phố (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang tìm kiếm một người dân nghi nhảy cầu tự tử sau khi bỏ lại chiếc xe.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 27/10, người dân phát hiện chiếc xe máy BKS 38B1 – 510.14 để ở khu vực cầu Hương Thủy, thuộc xã Hương Phố.

Xem chi tiết

Xã hội

Vớt gỗ trên sông Thạch Hãn, người đàn ông đuối nước tử vong

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông bị mất tích trên sông Thạch Hãn.

Tối 29/10, thông tin từ UBND xã Ái Tử (tỉnh Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông sau 2 ngày mất tích trên sông Thạch Hãn.

Trước đó, khoảng 21h ngày 27/10, ông Trịnh Đình Th. (SN 1968, ngụ thôn Trà Liên Tây, xã Ái Tử) chèo thuyền vớt gỗ tạp trôi trên sông Thạch Hãn và sau đó mất tích.

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời ứng cứu 6 người dân bị nước lũ cô lập ở Huế

Lực lượng chức năng TP Huế vừa giải cứu thành công 6 người dân bị nước lũ cô lập tại Khe Cát, phường Phong Điền.

Chiều 27/10, thông tin từ Công an phường Phong Điền (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối cùng lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại Khe Cát, đường 71 vào thủy điện Rào Trăng.

Theo thông tin ban đầu, vào 14h cùng ngày (27/10), Công an phường Phong Điền (TP Huế) nhận được tin báo về việc có 6 người dân bị nước lũ cô lập tại Khe Cát, nên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới