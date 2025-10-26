Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ định nhảy cầu ở Quảng Trị

Phát hiện người phụ nữ có biểu hiện bất thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh, người dân địa phương đã cấp báo cơ quan chức năng.

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm cho người nhà.

Trước đó, khoảng 1h ngày 26/10, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

Người phụ nữ đứng trên cầu 1 mình giữa đêm khuya.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Khe Sanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, khuyên giải, động viên và đưa người phụ nữ này về trụ sở đơn vị để hỗ trợ, chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ tên là H.T.L (ngụ thôn Thanh 1, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), có chồng bị mù và 2 con nhỏ. Do cuộc sống khó khăn nên chị L. đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Hiện, Công an xã Khe Sanh đã bàn giao người phụ nữ này cho Công an xã Lìa đưa về nhà để gia đình theo dõi, chăm sóc.

