Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ định nhảy cầu ở Quảng Trị

Phát hiện người phụ nữ có biểu hiện bất thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh, người dân địa phương đã cấp báo cơ quan chức năng.

Hạo Nhiên

Ngày 26/10, thông tin từ Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm cho người nhà.

Trước đó, khoảng 1h ngày 26/10, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

base64-17614492969671000844555.jpg
Người phụ nữ đứng trên cầu 1 mình giữa đêm khuya.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Khe Sanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, khuyên giải, động viên và đưa người phụ nữ này về trụ sở đơn vị để hỗ trợ, chăm sóc.

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ tên là H.T.L (ngụ thôn Thanh 1, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị), có chồng bị mù và 2 con nhỏ. Do cuộc sống khó khăn nên chị L. đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Hiện, Công an xã Khe Sanh đã bàn giao người phụ nữ này cho Công an xã Lìa đưa về nhà để gia đình theo dõi, chăm sóc.

>>> Xem thêm video ứng cứu cô gái trẻ nhảy cầu Bình Lợi.

(Nguồn: Truyền hình TP Cần Thơ)
#Công an #Quảng Trị #người phụ #ngăn chặn #nhảy cầu

Bài liên quan

Xã hội

Nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nhảy cầu ở Khánh Hoà

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hoà đang nỗ lực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Ngày 25/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang tích cực tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu Trần Phú tự tử.

Trước đó, tối 24/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo từ người dân về một trường hợp nhảy cầu Trần Phú.

Xem chi tiết

Xã hội

Nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh tử vong bất thường khi đi câu cá

Trong lúc đi câu cá cùng bạn, em N.V.K. (SN 2009, Hà Tĩnh) bất ngờ ngã bất tỉnh, rồi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 24/10, thông tin từ UBND xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một nam học sinh trên địa bàn.

z7151291904187-3e9ad10ed1adc25988e50ceb9f73e886-7887-1633.jpg
Hiện trường nơi xay ra vụ việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu

Hai người đàn ông phát hiện người phụ nữ có dấu hiệu bất thường nhảy cầu La Ngà (Đồng Nai) tự tử liền lao theo cứu người.

Ngày 24/10, Công an xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị vừa đề xuất khen thưởng đột xuất cho hai người dân dũng cảm cứu kịp thời người phụ nữ nhảy cầu La Ngà.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú) chạy xe máy trên Quốc lộ 20, hướng từ Lâm Đồng đi Đồng Nai.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới