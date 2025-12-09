Hà Nội

Xã hội

Bắt vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa

Thống kê doanh thu của công ty vàng bạc Kim Chung trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Hải Ninh

Ngày 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội trốn thuế.

555566.jpg
Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

3 bị can bị khởi tố gồm: ông Nguyễn Hữu Bình (SN 1954, trú tại số 236 Lê Hoàn, phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung; bà Lê Thị Thu Hương (SN 1960, vợ ông Bình) và Nguyễn Thu Nga (SN 1990, số 411 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, là cháu ruột vợ chồng ông Bình).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công tỉnh Thanh Hóa và Công an phường Hạc Thành đã đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

Khám xét tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan đến việc kinh doanh của công ty và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định đây là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%.

Điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung và vợ là bà Lê Thị Thu Hương cùng những người có vai trò làm chủ đã chỉ đạo các nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua, bán vàng nhằm mục đích trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Thống kê doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng.

Theo đó, ông Bình và bà Hương với vai trò làm chủ đã chỉ đạo lập hàng chục tài khoản cá nhân, để ngoài sổ sách, không khai báo với cơ quan thuế. Chỉ tính riêng 1 tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên khác là con cháu trong gia đình ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung. Trong đó có Nguyễn Thu Nga, cháu ông Bình, là một trong 3 cổ đông của Công ty Kim Chung.

Căn cứ các tài liệu điều tra đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Trốn thuế”. Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình; bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội “Trốn thuế” theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định.

(Nguồn: VTV1)
