Biển người đổ về phố đi bộ Hồ Gươm

Xã hội

Ngày đầu năm 2026, phố đi bộ Hồ Gươm trở thành tâm điểm của Thủ đô khi biển người đổ về vui chơi, ngắm cảnh.

Theo Đức Nguyễn/Báo Tiền phong
Sáng 1/1, phố phường Hà Nội yên bình hơn thường ngày, nhiều tuyến đường trở nên vắng vẻ, nhịp sống chậm lại trong khoảnh khắc đầu năm mới.
Thay vì đến các địa điểm du lịch xa xôi, nhiều người dân Hà Nội chọn lên Hồ Gươm, Hồ Tây để ngắm cảnh, tận hưởng tiết trời mát mẻ và trong lành.
Nhóm bạn trẻ thong thả đạp xe tận hưởng nắng sớm và không khí thoáng đãng ven Hồ Tây trong ngày đầu năm 2026.
Quán cà phê trở thành điểm đến lý tưởng của các bạn trẻ, du khách những ngày này.
Trái ngược với sự vắng vẻ tại nhiều khu vực khác, sáng nay phố đi bộ hồ Gươm vẫn ghi nhận cảnh đông đảo người dân và du khách đổ về.
Tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương lịch, nhiều gia đình đưa con nhỏ đến phố đi bộ Hồ Gươm vui chơi, tham quan các điểm di tích và tận hưởng không gian ngoài trời.
Không gian phố đi bộ rực rỡ sắc màu khiến các bạn nhỏ đặc biệt phấn khích khi được cùng gia đình dạo chơi ngày đầu năm.
Các bạn trẻ xúng xính áo dài, rạng rỡ check-in bên bờ hồ Hoàn Kiếm trong tiết trời nắng đẹp.
Bên tháp Rùa cổ kính, nhiều gia đình lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.
Các tuyến phố quanh Hồ Gươm rộn ràng tiếng cười nói, dòng người đổ về mỗi lúc một đông khiến không khí ngày đầu năm thêm náo nhiệt.
​Các điểm du lịch và không gian công cộng tại Thủ đô tiếp tục ghi nhận lượng người đổ về đông đảo. Không chỉ người dân Thủ đô, rất đông du khách từ các tỉnh thành lân cận và khách quốc tế cũng hào hứng tham gia vào nhịp sống sôi động của Hà Nội trong ngày đầu năm mới.
#Phố đi bộ Hồ Gươm Ngày đầu năm #Du lịch và tham quan Hà Nội #Không khí Tết Dương lịch #Hoạt động gia đình dịp lễ #năm mới 2026

