[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn chọn dầu gội, dầu xả phù hợp với tóc

Thực phẩm giàu vitamin A giúp mắt sáng, da khỏe, tăng sức đề kháng Vitamin A là chìa khóa cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch, giúp cơ thể mạnh khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.

Thức uống được ví như 'nhân sâm xanh' giúp làm chậm quá trình lão hóa Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.

Dầu ăn gia súc dành cho người, sữa giả gây hoang mang dư luận năm 2025 Năm 2025, hàng loạt bê bối thực phẩm như dầu gia súc biến thành dầu ăn cho người và sữa giả gây lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng.

Xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Đau bụng âm ỉ không ngờ u mạc treo ruột khổng lồ dính hết ổ bụng Đối với các khối u mạc treo ruột lành tính thường được điều trị bằng cách khoét. Còn khối u ác tính xâm lấn đòi hỏi phải cắt bỏ ung thư và các tổ chức di căn.

Chủ quan với vết thương do gà đạp, một người ở Phú Thọ uốn ván toàn thể Chỉ từ một vết thương nhỏ do gà đạp vào tay, người bệnh tại Phú Thọ mắc uốn ván toàn thể nguy hiểm do không xử trí và tiêm phòng kịp thời.

Cứu sống người đàn ông Romania bị đột quỵ khi chơi thể thao Người đàn ông chơi pickleball bất ngờ ngưng tim, được cấp cứu nhanh chóng tại bệnh viện, cho thấy tầm quan trọng của cấp cứu kịp thời trong các ca đột quỵ.

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 90 triệu đồng Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm OPC 90 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây bị xử phạt 125 triệu đồng Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm Hà Tây do vi phạm về thủ tục đăng ký, lưu hành thuốc, có tình tiết tăng nặng trong hành vi vi phạm.

1 giờ sau ngã tại nhà, cụ ông 70 tuổi nhanh chóng hôn mê Ca bệnh diễn biến rất nhanh, nguy kịch, đòi hỏi quyết định chính xác và phối hợp tức thời giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật thần kinh.

Cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm trong 11 tháng 11 tháng, trên phạm vi cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm, phát hiện 14.107 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Men gan tăng trên 3.000, người bệnh Hà Nội sốt xuất huyết nguy kịch Sốt xuất huyết có thể trở thành bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận...

Hai người suy thận hồi sinh từ nguồn hiến tạng chết não Mỗi quyết định hiến tặng, đều có thể mở ra cánh cửa sự sống cho những người bệnh đang ngày đêm chờ đợi phép màu của y học.

Mổ lấy thai bóc tách u não thành công cho sản phụ mang thai lần 5 Trẻ sinh ra được 1,9 kg trong tình trạng khỏe mạnh, mẹ hồi phục sau mổ ổn định, không còn tăng áp lực nội sọ gây đau đầu, buồn nôn...

Công ty Dược phẩm Trung ương 3 bị Cục Quản lý Dược phạt 90 triệu Công ty Dược phẩm Trung ương 3 vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do vi phạm nhiều lần về đăng ký lưu hành thuốc.

Lấy trọn khối sỏi bàng quang kích thước lớn cho người mang nhiều bệnh Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sỏi bàng quang có thể gây hỏng thận, phải cắt thận do thận mất chức năng.

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Wealphar 125 triệu đồng Công ty Wealphar bị phạt 125 triệu đồng vì không đăng ký, thông báo kịp thời các thay đổi nhỏ liên quan đến 9 loại thuốc.

Thói quen xấu khi ăn bánh mì âm thầm gây hại sức khỏe Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Hai loại rau gia vị quen thuộc giúp giữ ấm, tăng sức đề kháng mùa lạnh Không chỉ làm dậy vị món ăn, thì là và rau mùi còn được ví như “vị thuốc xanh”, giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng mùa lạnh.

