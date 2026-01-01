[INFOGRAPHIC] Hướng dẫn chọn dầu gội, dầu xả phù hợp với tóc

Chiếc Tesla Cybertruck "lột xác" toàn diện từ Mansory với ngoại thất carbon và cánh gió Ferrari; phiên bản độ cực đoan này dành cho một đại gia ở Trung Đông.
Vitamin A là chìa khóa cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch, giúp cơ thể mạnh khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.
Được người Nhật xem như “nhân sâm xanh”, nước ép xanh làm từ rau lá đậm giàu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giữ dáng, đẹp da và giúp cơ thể khỏe mạnh lâu dài.
Năm 2025, hàng loạt bê bối thực phẩm như dầu gia súc biến thành dầu ăn cho người và sữa giả gây lo ngại về an toàn sức khỏe cộng đồng.
Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo 80 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.
Chỉ từ một vết thương nhỏ do gà đạp vào tay, người bệnh tại Phú Thọ mắc uốn ván toàn thể nguy hiểm do không xử trí và tiêm phòng kịp thời.
Người đàn ông chơi pickleball bất ngờ ngưng tim, được cấp cứu nhanh chóng tại bệnh viện, cho thấy tầm quan trọng của cấp cứu kịp thời trong các ca đột quỵ.
Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm OPC 90 triệu đồng do không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thuốc trước khi lưu hành.
Cục Quản lý Dược xử phạt Công ty Dược phẩm Hà Tây do vi phạm về thủ tục đăng ký, lưu hành thuốc, có tình tiết tăng nặng trong hành vi vi phạm.
11 tháng, trên phạm vi cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm, phát hiện 14.107 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Công ty Dược phẩm Trung ương 3 vừa bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do vi phạm nhiều lần về đăng ký lưu hành thuốc.
Công ty Wealphar bị phạt 125 triệu đồng vì không đăng ký, thông báo kịp thời các thay đổi nhỏ liên quan đến 9 loại thuốc.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Không chỉ làm dậy vị món ăn, thì là và rau mùi còn được ví như “vị thuốc xanh”, giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng mùa lạnh.