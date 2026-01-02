Hà Nội

Xã hội

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng 300m2 trong ngày đầu năm mới ở Hà Nội

Tại xưởng sản xuất tranh ở xã Bình Minh xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 1/1, một xưởng sản xuất rộng 300m2 tại xã Bình Minh (Hà Nội) bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa sau 1 giờ nỗ lực dập lửa.

4.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Do khu vực cháy là xưởng sản xuất tranh, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa như gỗ, giấy, sơn và hóa chất, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh. Chỉ trong vài phút, đám cháy lan rộng, tạo thành cột khói đen đặc bốc cao, có thể nhìn thấy từ xa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Bình Minh triển khai chữa cháy.

UBND xã Bình Minh cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, toàn bộ công nhân và người có mặt bên trong xưởng đã kịp thời phát hiện và thoát ra ngoài an toàn. Qua xác minh sơ bộ tại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ hỏa hoạn có thể do chập điện.

Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ ở Hà Nội khiến nhiều người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
