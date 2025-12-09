Khởi tố đối tượng dùng kiếm chém người ở Hà Tĩnh

Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyền Hoài Linh đã dùng kiếm tấn công anh Đ.N.V, khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 9/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyền Hoài Linh (SN 1997, trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) với hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, khoảng 23h ngày 02/10, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, anh Đ.N.V (SN 2008, trú tại thôn Xuân Áng, xã Nghi Xuân) đã bị Nguyễn Hoài Linh (SN 1997) và Phan Văn Bảo (SN 1998, cùng trú thôn Gia Phú, xã Nghi Xuân), dùng kiếm tấn công, khiến nạn nhân bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyền Hoài Linh.

Nhận được thông tin, Công an xã Nghi Xuân đã vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ nguyên nhân toàn bộ diễn biến vụ việc.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 08/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Linh về hai tội danh “Cố ý gây thương tích” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.