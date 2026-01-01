Bé trai sơ sinh ở Đà Nẵng bị bỏ rơi kèm lá thư nhờ nuôi giúp

Rạng sáng, người dân tại TP Đà Nẵng phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,1 kg bị bỏ rơi, bên cạnh có lá thư tay nhờ nuôi giúp.

Ngày 1/1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước số nhà 43, đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, gia đình anh Bùi Thanh Quốc đã nhặt được một bé trai khoảng 6 ngày tuổi, nặng 3,1kg, sức khỏe ổn định tại địa chỉ trên.

Bé trai khoảng 6 ngày tuổi được người dân đưa vào nhà chăm sóc.

Thời điểm được phát hiện, bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi nilon.

Bên cạnh đó, người dân còn thấy một lá thư được cho là của mẹ bé với nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con vừa mới sinh nên tôi để ở đây. Gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi vì tôi là người ở xa".

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho hay, địa phương đã lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành. Hiện bé trai đang được gia đình anh Quốc tạm thời chăm sóc.

Lá thư viết tay được cho là của người mẹ nhờ người nhặt được nuôi con giúp.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng thông báo, ai là thân nhân của bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.