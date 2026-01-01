Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bé trai sơ sinh ở Đà Nẵng bị bỏ rơi kèm lá thư nhờ nuôi giúp

Rạng sáng, người dân tại TP Đà Nẵng phát hiện một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,1 kg bị bỏ rơi, bên cạnh có lá thư tay nhờ nuôi giúp.

Thanh Hà

Ngày 1/1, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước số nhà 43, đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h cùng ngày, gia đình anh Bùi Thanh Quốc đã nhặt được một bé trai khoảng 6 ngày tuổi, nặng 3,1kg, sức khỏe ổn định tại địa chỉ trên.

be-so-sinh.png
Bé trai khoảng 6 ngày tuổi được người dân đưa vào nhà chăm sóc.

Thời điểm được phát hiện, bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi nilon.

Bên cạnh đó, người dân còn thấy một lá thư được cho là của mẹ bé với nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con vừa mới sinh nên tôi để ở đây. Gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi vì tôi là người ở xa".

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho hay, địa phương đã lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành. Hiện bé trai đang được gia đình anh Quốc tạm thời chăm sóc.

la-thu.png
Lá thư viết tay được cho là của người mẹ nhờ người nhặt được nuôi con giúp.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng thông báo, ai là thân nhân của bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại. Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

#bé trai #Đà Nẵng #sơ sinh #lá thư #bỏ rơi #nuôi giúp

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường ở Huế

Bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Ngày 10/12, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm phật đường Hiền Lương.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 8/12, bà Hoàng Thị Ngọc A. phát hiện 01 bé trai sơ sinh nằm trong một giỏ nhựa màu xanh, kèm quần áo trẻ em, được đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương, phường Phong Thái.

Xem chi tiết

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh gần mương nước ở Khánh Hoà

Phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn dưới mương nước, người dân xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hoà) đã cấp báo chính quyền.

Ngày 25/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thông báo tìm người biết thông tin liên quan vụ vứt bỏ trẻ sơ sinh tại xã Xuân Hải.

Trước đó, vào khoảng 7h45, ngày 26/7/2025, tại khu vực mương nước Màng Màng thuộc thôn Lương Cách, xã Xuân Hải, người dân phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn, nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới