Thực phẩm giàu vitamin A giúp mắt sáng, da khỏe, tăng sức đề kháng

Vitamin A là chìa khóa cho thị lực, làn da và hệ miễn dịch, giúp cơ thể mạnh khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả hơn.

Vitamin A là dưỡng chất thiết yếu giúp bảo vệ thị lực, nuôi dưỡng làn da và nâng cao hệ miễn dịch. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, suy giảm thị lực, sức đề kháng kém và tăng nguy cơ nhiễm trùng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng nhấn mạnh việc bổ sung đủ vitamin A trong khẩu phần ăn đặc biệt quan trọng với trẻ em và phụ nữ mang thai tại những khu vực thiếu dinh dưỡng. Ảnh minh họa
Khoai lang từ lâu được xem là thực phẩm giàu vitamin A, một củ nhỏ nướng lên đã cung cấp khoảng 577 mcg dưỡng chất này. Tuy nhiên, một số thực phẩm quen thuộc khác còn vượt xa khoai lang về hàm lượng vitamin A và các lợi ích sức khỏe đi kèm. Ảnh minh họa
Gan là thực phẩm có hàm lượng vitamin A cao nhất trong chế độ ăn thông thường. Chỉ 80g gan bò áp chảo đã cung cấp tới 6.580 mcg vitamin A, vượt xa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Ảnh minh họa
Không chỉ giàu vitamin A, gan còn cung cấp protein, sắt và vitamin B12 – dưỡng chất quan trọng cho máu và hệ thần kinh. Dù bổ dưỡng, gan cần được ăn điều độ vì tiêu thụ quá nhiều vitamin A có thể gây dư thừa và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ảnh minh họa
Cà rốt cũng là thực phẩm nổi bật với 665 mcg vitamin A trong 80g nấu chín, chủ yếu dưới dạng beta-carotene – tiền chất mà cơ thể chuyển thành vitamin A khi cần thiết. Ảnh minh họa
Không chỉ tốt cho thị lực, cà rốt còn chứa chất xơ, kali, vitamin K1 và các chất chống oxy hóa, hỗ trợ làn da khỏe mạnh và hệ tiêu hóa. Với lượng calo thấp, cà rốt rất phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi chế độ ăn lành mạnh. Ảnh minh họa
Rau cải xoong cũng được xem là “vua” vitamin A trong các loại rau xanh. Nấu chín 80g cải xoong cung cấp khoảng 943 mcg vitamin A, cùng nhiều vitamin C, K và hợp chất chống oxy hóa. Ảnh minh họa
Ăn cải xoong thường xuyên giúp bảo vệ mắt, tăng cường miễn dịch và giảm tác hại của gốc tự do. Vitamin C trong cải xoong còn giúp cơ thể hấp thu sắt và tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì làn da mịn màng và hệ mạch khỏe mạnh. Ảnh minh họa
Cá ngừ vây xanh là nguồn vitamin A từ biển, 80g nấu chín cung cấp khoảng 643 mcg dưỡng chất này. Ảnh minh họa
Đồng thời, cá ngừ giàu protein chất lượng cao, axit béo omega-3 tốt cho tim mạch, vitamin B12, canxi, sắt, phốt pho nhưng ít carbohydrate và calo, thích hợp cho những ai muốn bổ sung dinh dưỡng mà không lo tăng cân. Ảnh minh họa
Bổ sung đa dạng các thực phẩm giàu vitamin A như gan, cà rốt, cải xoong và cá ngừ sẽ giúp mắt sáng khỏe, da mịn màng và cơ thể tăng sức đề kháng. Thay vì chỉ dựa vào khoai lang, kết hợp nhiều loại thực phẩm giàu dưỡng chất sẽ mang lại hiệu quả toàn diện cho sức khỏe hàng ngày. Ảnh minh họa
