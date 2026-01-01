Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nước Mỹ rực rỡ đón năm mới 2026

Thế giới

Nước Mỹ rực rỡ đón năm mới 2026

Các hoạt động chào đón năm mới 2026 diễn ra sôi động tại nước Mỹ.

An An (Theo AP)
Biển người đã tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York để theo dõi sự kiện thả quả cầu đón năm mới 2026 giữa thời tiết lạnh giá. Ảnh: AP.
Biển người đã tập trung tại Quảng trường Thời đại ở New York để theo dõi sự kiện thả quả cầu đón năm mới 2026 giữa thời tiết lạnh giá. Ảnh: AP.
Những mảnh giấy kim tuyến rơi xuống đám đông ở Quảng trường Thời đại khi New York đón năm mới 2026. Ảnh: TheNEWS2/ZUMA/SplashNews.com
Những mảnh giấy kim tuyến rơi xuống đám đông ở Quảng trường Thời đại khi New York đón năm mới 2026. Ảnh: TheNEWS2/ZUMA/SplashNews.com
Các thành viên của nhóm nhạc Little Big Town biểu diễn tại Quảng trường Thời đại trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Các thành viên của nhóm nhạc Little Big Town biểu diễn tại Quảng trường Thời đại trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời ở thủ đô Washington khi nước này chính thức bước sang năm 2026. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời ở thủ đô Washington khi nước này chính thức bước sang năm 2026. Ảnh: AP.
Đài tưởng niệm Washington được thắp sáng như một ngọn nến trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Đài tưởng niệm Washington được thắp sáng như một ngọn nến trong đêm Giao thừa. Ảnh: AP.
Cori Johnson, 9 tuổi (trái), mẹ của em là Robin Hawkins-Johnson, bé Kori Simms, 6 tuổi, đều đến từ Washington, cùng nhiều người khác hào hứng trong lễ thả bóng bay giữa trưa trước đêm Giao thừa tại công viên The Yards ở Washington ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Cori Johnson, 9 tuổi (trái), mẹ của em là Robin Hawkins-Johnson, bé Kori Simms, 6 tuổi, đều đến từ Washington, cùng nhiều người khác hào hứng trong lễ thả bóng bay giữa trưa trước đêm Giao thừa tại công viên The Yards ở Washington ngày 31/12/2025. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Las Vegas, Nevada. Ảnh: AP.
Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Las Vegas, Nevada. Ảnh: AP.
Màn trình diễn pháo hoa và máy bay không người lái tại Tháp Reunion được nhìn từ trung tâm thành phố Dallas, Texas. Ảnh: AP.
Màn trình diễn pháo hoa và máy bay không người lái tại Tháp Reunion được nhìn từ trung tâm thành phố Dallas, Texas. Ảnh: AP.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Pháo đón đón năm mới 2026 ở Auckland, New Zealand (Nguồn video: Daily Mail)
An An (Theo AP)
#Lễ đón năm mới 2026 tại Mỹ #Hoạt động đón giao thừa ở New York #Pháo hoa đêm giao thừa #Biểu diễn âm nhạc đêm Giao thừa #năm mới 2026

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT