Sống Khỏe

Loại cá giàu protein, omega-3 giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường trí não

Cá tra là thực phẩm quen thuộc, giá bình dân nhưng giàu dinh dưỡng. Ăn đúng cách giúp hỗ trợ tim mạch, xương khớp, não bộ và kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cá tra là nguồn cung cấp protein dồi dào với giá thành hợp lý, dễ chế biến và phù hợp với nhiều đối tượng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi sử dụng đúng cách, cá tra không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể. Ảnh minh họa
Trong thịt cá tra có chứa axit béo omega-3 dưỡng chất được chứng minh có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Omega-3 giúp giảm lượng cholesterol xấu trong máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa và góp phần ổn định huyết áp. Bên cạnh đó, protein chất lượng cao trong cá tra hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nếu được bổ sung đều đặn và điều độ. Ảnh minh họa
Không chỉ giàu đạm, cá tra còn cung cấp phốt pho – khoáng chất cần thiết cho sự phát triển và duy trì độ bền chắc của xương và răng. Một lượng vitamin D tự nhiên trong cá cũng hỗ trợ quá trình hấp thu canxi, góp phần phòng ngừa loãng xương. Đây là lợi ích đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, phụ nữ sau mãn kinh và trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng. Ảnh minh họa
Selenium, vitamin B12 cùng hàm lượng protein trong cá tra đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Những dưỡng chất này giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, omega-3 còn có tác dụng chống viêm, hỗ trợ làm giảm nguy cơ viêm khớp và một số bệnh mạn tính liên quan đến tình trạng viêm kéo dài. Ảnh minh họa
Omega-3 là thành phần quan trọng cấu tạo nên tế bào thần kinh. Việc bổ sung cá tra hợp lý trong khẩu phần ăn có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ, tăng sự tập trung và làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi. Với học sinh, sinh viên và người lao động trí óc, cá tra là lựa chọn thực phẩm vừa bổ dưỡng vừa dễ tiêu hóa. Ảnh minh họa
Thịt cá tra mềm, ít chất béo bão hòa, phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe. Hàm lượng protein cao giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì khối cơ. Khi kết hợp cá tra với rau xanh, đậu đỗ hoặc ngũ cốc nguyên hạt, hiệu quả dinh dưỡng và tiêu hóa sẽ được nâng cao hơn. Ảnh minh họa
Ngoài các dưỡng chất kể trên, cá tra còn cung cấp vitamin A và một số hợp chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và mỏi mắt. Đây là yếu tố cần thiết đối với những người thường xuyên làm việc với máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử. Ảnh minh họa
Để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe từ cá tra, người tiêu dùng cần chú ý đến khâu lựa chọn và chế biến. Cá tươi thường có mắt trong, mang hồng, da sáng và thịt đàn hồi tốt. Với cá phi lê, miếng cá nên có màu trắng hồng tự nhiên, không mùi lạ hay chảy nước. Ảnh minh hoạ
Trong quá trình nấu nướng, nên ưu tiên các phương pháp như hấp, kho, nướng hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải nhằm giữ lại dưỡng chất và hạn chế chất béo không có lợi. Việc chiên ngập dầu hoặc nêm nếm quá nhiều gia vị có thể làm tăng lượng calo, ảnh hưởng không tốt đến tim mạch và cân nặng. Ảnh minh họa
