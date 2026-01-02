Loại cá giàu protein, omega-3 giúp bảo vệ tim mạch, tăng cường trí não

Cá tra là thực phẩm quen thuộc, giá bình dân nhưng giàu dinh dưỡng. Ăn đúng cách giúp hỗ trợ tim mạch, xương khớp, não bộ và kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo cùng thần thái đậm chất điện ảnh, diễn viên Oanh Kiều dễ dàng 'gây mê' người đối diện mỗi lần xuất hiện.
Trong những ngày cuối cùng của năm, hot girl Bảo Hân Helia đã khiến fan không khỏi xuýt xoa khi tung ra bộ ảnh trong chuyến du lịch gần đây tại Trung Quốc.
Giữa lòng khu phố cổ nhộn nhịp, chợ Đồng Xuân không chỉ là trung tâm buôn bán mà còn là một phần ký ức đô thị Hà Nội.
Các chuyên gia đã thu được một tín hiệu sóng hấp dẫn kỳ lạ. Ánh sáng mờ từ một vật thể cách Trái đất 1,3 tỉ năm ánh sáng là nguồn phát sóng hấp dẫn.
Mẫu xe SUV hạng sang VinFast Lạc Hồng 900 LX khi mở bán tại Việt Nam có thể được giảm trực tiếp 4% dựa trên giá niêm yết, tương đương 200 triệu đồng.
Với suy nghĩ ngày đầu năm mới thường được thông cảm hoặc lực lượng CSGT ít kiểm tra xử lý, nhiều "ma men" đã xem thường an toàn giao thông và nhận cái kết đắng...
Khởi My liên tục đăng ảnh cosplay tướng LMHT có hỗ trợ AI, tạo tranh luận trái chiều nhưng vẫn khiến cộng đồng fan và game thủ vô cùng phấn khích.
Từ nền tảng video bên lề, YouTube đã chi hơn 100 tỷ USD cho nhà sáng tạo và đang tái định hình quyền lực của ngành giải trí toàn cầu.
Quân đội Mỹ thử nghiệm biến thể pháo 30mm mới của xe bọc thép Stryker trong các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật ban ngày và ban đêm.
Chung cư Regent International ở Hàng Châu (Trung Quốc) nổi tiếng với số lượng cư dân lên đến 20.000 người, tương đương với một thị trấn nhỏ.
Tháng 1/2026, 3 con giáp này có cơ hội mở rộng thu nhập, đầu tư thành công và đón Tết sung túc, nhờ quý nhân phù trợ và vận may lớn.
Lựa chọn đồ uống phù hợp trước khi quan hệ có thể giúp tăng hưng phấn, cải thiện tuần hoàn máu và góp phần mang lại “cuộc yêu” thăng hoa hơn.
Ngày đầu năm 2026, phố đi bộ Hồ Gươm trở thành tâm điểm của Thủ đô khi biển người đổ về vui chơi, ngắm cảnh.
Cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine tại Crimea đã phá hủy radar chống máy bay không người lái Valdai hiện đại của Nga.
Chiếc vòng cổ bằng đồng có niên đại 2.500 năm được một nông dân Ba Lan tìm thấy khi đang phát quang đường đi trên đồng cỏ.
Zalo vướng tranh cãi điều khoản dữ liệu mới, nhưng hàng triệu người vẫn buộc phải dùng vì công việc, học tập và mạng lưới liên lạc đã quá phụ thuộc.
Ẩn mình trong những tầng nước sâu tối tăm, các loài cá toàn đầu (bộ Chimaeriformes) mang vẻ ngoài cổ xưa, bí ẩn và khác lạ hiếm thấy.
Các hoạt động chào đón năm mới 2026 diễn ra sôi động tại nước Mỹ.
Toyota C-HR+ 2026 vừa chính thức được công bố giá bán tịa thị trường châu Âu, đây được xem là một trong những mẫu SUV điện mới đáng chú ý nhất của hãng xe Nhật.
Khả Như mở màn năm mới bằng bộ ảnh đầy cuốn hút. Hiện tại, cô gây chú ý khi đóng vai Thắm trong phim Ai thương ai mến.