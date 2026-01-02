Hà Nội

Quân Nga tiến quá nhanh, Lữ đoàn 106 của Ukraine không kịp tiêu hủy tài liệu

Quân sự

Quân Nga tiến quá nhanh, Lữ đoàn 106 của Ukraine không kịp tiêu hủy tài liệu

Do quân Nga thọc sâu nhanh vào thành phố Hulyaipole, khiến chỉ huy Lữ đoàn 106 của Quân đội Ukraine bỏ chạy, không kịp mang theo hoặc tiêu hủy tài liệu mật.

Tiến Minh
Để giải thích các tác động tiêu cực, của việc mất sở chỉ huy của một lữ đoàn, thuộc Quân đội Ukraine (AFU) tại Hulyaipole (Gulyai-Pole) gần đây, nơi chứa các tài liệu mật, laptop và bản đồ, các phương tiện truyền thông Ukraine đã đăng tải lời kể của một trong những sĩ quan sống sót, đã sơ tán khỏi thành phố.
Viên sĩ quan AFU, cho biết sở chỉ huy của họ vừa bị quân Nga chiếm giữ, đã bị cấp trên của họ ngăn cản rút lui trong một thời gian dài. Và các tài liệu mật đơn giản là không kịp tiêu hủy, vì quân Nga bất ngờ xuất hiện ở rất gần sở chỉ huy, buộc họ phải vội vã rút lui ra khỏi Hulyaipole.
Đồng thời, sĩ quan AFU tự bào chữa, mô tả một "cuộc phòng thủ toàn diện kiên cường" và cách các binh sĩ bị mắc kẹt trong sở chỉ huy đã cố gắng yêu cầu chỉ huy của họ sơ tán người bị thương hoặc gọi pháo binh hỗ trợ, nhưng đều không thành công.
Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công bằng UAV FPV của RFAF, sở chỉ huy Lữ đoàn 106 không thể truy cập internet, khiến các sĩ quan còn lại ở đó không biết chuyện gì đang xảy ra trên chiến trường. Nhưng khi nhìn thấy 3 lính Nga thọc sâu vào ngay gần tầng hầm, chỉ huy Lữ đoàn 106 quyết định tháo chạy.
Trước khi trốn khỏi Hulyaipole, các sĩ quan tại sở chỉ huy được cho là đã tẩm xăng ở sẵn khắp nơi. Nhưng trong lúc hoảng loạn, họ đã quên không đốt các tài liệu mật và thiết bị văn phòng. Sau khi rút khỏi Hulyaipole, chỉ huy Lữ đoàn 106 AFU, phải mất ba ngày để tìm đường quay lại đơn vị cũ.
Sau khi để mất tài liệu mật, cơ quan tình báo phản gián Ukraine, bắt đầu điều tra các sĩ quan của Lữ đoàn 106 còn sống sót và chạy thoát. Tuy nhiên những sĩ quan này khai rằng họ không nhớ liệu có tài liệu mật nào còn lại ở sở chỉ huy và bị quân Nga chiếm giữ.
Việc RFAF chiếm được Huliaipole, phá tan tuyến phòng thủ của AFU dọc sông Gaichur, vốn được AFU sử dụng để ngăn chặn bước tiến của Cụm Vostok. Giờ đây, quân Nga đứng trước cơ hội tiến quân trên thảo nguyên trải dài đến tận Zaporizhzhia, và AFU sẽ rất khó để ngăn chặn.
Hiện Bộ Tổng tham mưu AFU đang cố gắng xây dựng một tuyến phòng thủ mới giữa Huliaipole và Zaporizhzhia, nhưng việc này cần có thời gian để hoàn thành công trình, và thời gian thì không đủ. Do đó, tuyến phòng thủ mới sẽ không thể xây dựng kiên cố.
Các chuyên gia Ukraine tin rằng, họ sẽ không có đủ thời gian để đổ bê tông, và RFAF sẽ phá hủy tuyến phòng thủ xây dựng gấp trên thảo nguyên bằng phẳng, bằng hỏa lực pháo binh, UAV FPV và bom FAB UMPK, như họ đã thường xuyên tiến hành.
Theo phân tích của các chuyên gia quân sự và blogger Nga, sau khi chọc thủng phòng tuyến thứ hai chạy qua Tersyanka, Lyubitske và Omelnyk, một phần của Cụm Vostok sẽ tiến về Volnyansk, bao vây lực lượng Ukraine; trong khi một phần khác sẽ tiếp cận Orekhov từ phía đông.
Trong mọi trường hợp, cuộc tấn công sẽ diễn ra trên diện rộng và AFU sẽ dựa vào các khu dân cư để tổ chức chiến đấu. Nhưng khó khăn cho AFU là khu vực này, không có khu dân cư lớn nào. Và việc quân Nga tiến về Zaporizhzhia, sẽ làm suy yếu nguồn hậu cần của thành phố.
Kênh Rybar cho biết, RFAF tiếp tục chiến dịch tấn công ở vùng Zaporizhia. Sau khi kiểm soát Huliaipole, Cụm Vostok RFAF hiện đang tập trung củng cố các vị trí trong thành phố, để phòng quân Ukraine phản công; đồng thời tích cực mở rộng hai bên sườn.
Hoạt động của các đơn vị xung kích của Cụm Vostok gần Ternovatoye, rõ ràng đang gây khó khăn cho đối phương, khi AFU đã cố gắng phản công từ khu vực điểm cao Ternovatovye (Ternovatsky). Việc quân Nga kiểm soát Kosivtseve và tiến quân đến Prydorozhne, đang chặn đứng các cuộc phản công như vậy của AFU.
AFU cũng không thể tổ chức phản công với lực lượng lớn từ phía tây. Một trong những lý do, đó là hậu phương của Ukraine ở khu vực mặt trận này cực kỳ yếu. Thị trấn chiến lược Orekhov (Orekhiv), đóng vai trò là khu vực hậu phương của AFU ở phía tây Huliaipole, hiện đang bị bao vây từ nhiều hướng.
Theo phân tích của kênh Rvvoenkory, điểm yếu lớn nhất của AFU ở Orekhov là quốc lộ N-08, nối thị trấn này với Zaporizhzhia. Nếu quân Nga quyết tâm cắt đứt con đường này từ Malye Shcherbaky hoặc khu vực Pavlovka trong những tuần tới, tuyến đường tiếp tế chính của AFU đến Orekhov sẽ bị chặn.
Và nếu RFAF tận dụng được đầu cầu Huliaipole mà họ vừa giành quyền kiểm soát, để tiến xa hơn về phía tây tới làng Omelnyk, con đường cuối cùng nối liền hậu phương với tiền phương sẽ bị cắt đứt. Nếu AFU rút một số lực lượng khỏi hướng Orekhov để phản công ở Hulyaipole, điều này có thể dẫn đến việc RFAF tiến vào và chiếm đóng Orekhov. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
Quân đội Nga tấn công và giành quyền kiểm soát thành phố Huliaipole ở phía đông bắc tỉnh Zaporozhye. (Nguồn Military Review).
Tiến Minh
Topwar
https://topwar.ru/275739-poterja-guljajpole-fakticheski-obnuljaet-liniju-oborony-vsu-po-reke-gajchur.html
