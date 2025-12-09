Tóm gọn 'con nghiện' gây ra hàng loạt vụ trộm ở Cần Thơ

Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Mai Hồng Phước (TP Cần Thơ) đã liều lĩnh đột nhập nhà dân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Hồng Phước (SN 1990) để điều tra về hành vị trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/11, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của anh Q.T.L về việc bị mất 01 xe mô tô Yamaha Exciter mang BKS 94AH-094.xx, trị giá khoảng 43 triệu đồng tại nhà trọ đường 3/2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Mai Hồng Phước làm việc với cơ quan Công an.

Đến 03h ngày 02/12, cơ quan Công an xác định và bắt giữ Mai Hồng Phước (SN: 1990, ĐKTT: A1.3 Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) là đối gây ra vụ trộm nói trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ cho hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Mai Hồng Phước đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện 07 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

