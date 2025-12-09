Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tóm gọn 'con nghiện' gây ra hàng loạt vụ trộm ở Cần Thơ

Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Mai Hồng Phước (TP Cần Thơ) đã liều lĩnh đột nhập nhà dân thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Hạo Nhiên

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Mai Hồng Phước (SN 1990) để điều tra về hành vị trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 30/11, Công an phường Tân An tiếp nhận tin báo của anh Q.T.L về việc bị mất 01 xe mô tô Yamaha Exciter mang BKS 94AH-094.xx, trị giá khoảng 43 triệu đồng tại nhà trọ đường 3/2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân An đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

image-182.png
Đối tượng Mai Hồng Phước làm việc với cơ quan Công an.

Đến 03h ngày 02/12, cơ quan Công an xác định và bắt giữ Mai Hồng Phước (SN: 1990, ĐKTT: A1.3 Lý Hồng Thanh, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) là đối gây ra vụ trộm nói trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ cho hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Mai Hồng Phước đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện 07 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn thành phố. Qua test nhanh, đối tượng dương tính với chất ma túy

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an #Cần Thơ #bắt giữ #Con nghiện #chuyên trộm cắp #tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng trộm ô tô ở Lâm Đồng

Sau khi lấy trộm được chiếc xe ô tô Kia Seltos, Trần Thiên Sanh (tỉnh Lâm Đồng) đã điều khiển đi cất giấu tại một bãi đất trống gần nhà.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an phường B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Thiên Sanh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 30/11, Công an phường B’Lao tiếp nhận tin trình báo của anh Bùi Duy Tân (SN 1985) về việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos.

Xem chi tiết

Xã hội

Thiếu tiền tiêu, hai đối tượng ở Thanh Hóa rủ nhau cướp xe máy

Cần tiền chi tiêu, hai đối tượng đã bàn bạc, rủ nhau đi cướp xe máy, một trong hai đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Ngày 9/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Bỉm Sơn và Công an các xã Hồ Vương, Tân Tiến vừa bắt giữ 2 đối tượng: Trần Văn Nguyên (SN 2008, trú tại xã Hồ Vương) và Mai Quang Anh (SN 2007, trú tại xã Tân Tiến) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại phường Bỉm Sơn.

Khoảng 19h ngày 7/12, Trần Văn Nguyên và Mai Quang Anh thuê ông Lê Đức Thọ (SN 1963, trú tại phường Phú Sơn) chở từ ngã tư Bỉm Sơn đến cầu Hà Lan với tiền công 50.000 đồng.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt quả tang 3 đối tượng 'đập đá' tại nhà riêng ở Cần Thơ

Ba người đàn ông đang say sưa “đập đá” tại nhà riêng, bất ngờ bị lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ ập vào bắt quả tang.

Ngày 9/12, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhanh một vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại ấp Thiện Tánh, bắt giữ 03 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 04/12, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Mỹ Hương phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng, gồm: Phan Thành Nhân (SN: 1997, trú ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú), Huỳnh Vũ Thanh (SN: 2001, trú ấp Thiện Tánh, xã Mỹ Hương) và Phan Thành Trung (SN: 1989, trú ấp Thiện Tánh, xã Mỹ Hương) đang tụ tập sử dụng ma túy tại nhà riêng Trung.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.