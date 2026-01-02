Gợi ý loạt món ngon từ sốt nước tương, dễ làm tại nhà

Hà Nội

Đời sống

Sốt nước tương biến tấu món ăn quen thuộc thành trải nghiệm ẩm thực mới. Bữa cơm thêm phong phú với trứng ngâm, gà, cá, nấm thơm ngon, đưa cơm.

Vân Giang (Tổng hợp)
Không cầu kỳ nguyên liệu hay kỹ thuật chế biến phức tạp, nước tương vẫn có thể trở thành “linh hồn” của nhiều món ăn quen thuộc nếu biết cách kết hợp. Từ món mặn đưa cơm đến các món nhậu lạ miệng, sốt nước tương ngọt mặn hài hòa giúp bữa ăn gia đình thêm phong phú và hấp dẫn. Ảnh minh họa
Từng “gây sốt” trên mạng xã hội, trứng lòng đào ngâm nước tương chinh phục người thưởng thức bởi vị béo mềm của trứng hòa quyện cùng nước tương đậm đà. Trứng gà được luộc vừa chín tới, bóc vỏ rồi ngâm trong hỗn hợp nước tương pha loãng với đường, chút muối và hành tây, hành lá thái nhỏ. Sau vài giờ để lạnh, trứng thấm đều gia vị, dùng kèm cơm trắng hay cháo đều rất hợp. Ảnh minh họa
Không chỉ hấp dẫn bởi phần nước dùng thanh ngọt, mì vịt tiềm còn ghi điểm nhờ phần thịt vịt mềm thơm, đậm mùi thuốc bắc. Vịt quay được ướp nước tương cùng gia vị cơ bản rồi hầm nhẹ trong nước xương, giúp thịt thấm đều, dậy mùi. Nước tương không chỉ tạo màu sắc bắt mắt mà còn làm nền vị mặn ngọt hài hòa cho toàn bộ món ăn. Ảnh minh họa
Thay vì luộc chấm mắm gừng quen thuộc, tai heo khi ngâm nước tương lại mang đến trải nghiệm mới mẻ. Tai heo luộc chín, thái mỏng rồi ngâm cùng nước tương pha sẵn, thêm hành tây, cà rốt và dưa leo để tạo độ cân bằng. Sau một ngày ướp lạnh, món ăn đạt độ giòn, thấm vị, rất thích hợp làm món nhắm hoặc ăn kèm cơm nóng. Ảnh minh họa
Cá hấp là món ăn quen thuộc với nhiều gia đình, nhưng khi kết hợp cùng nước tương, hương vị trở nên tròn đầy hơn. Cá được làm sạch, hấp chín rồi rưới nước tương pha nhẹ, thêm gừng và hành để tăng mùi thơm. Cách chế biến này vừa giữ được độ ngọt tự nhiên của cá, vừa không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ảnh minh họa
Thịt gà sau khi được ướp sơ và chiên nhẹ cho vàng da sẽ đem hấp cùng gừng, giúp giữ độ ngọt tự nhiên. Khi dùng, gà được rưới nước tương pha sẵn lên trên, tạo lớp sốt óng ánh, đậm đà. Đây là món ăn dễ thực hiện, phù hợp cho cả bữa cơm gia đình lẫn những dịp tiếp khách. Ảnh minh họa
Chỉ với vài bước đơn giản, nấm hấp nước tương có thể trở thành món ăn kèm hấp dẫn. Nấm hấp chín, rưới nước tương pha chút đường rồi hấp thêm ít phút cho thấm vị. Khi dọn ra, rắc thêm hành lá và ớt băm để tăng hương vị. Ảnh minh họa
Với những bữa ăn thanh đạm, đậu phụ sốt nước tương kiểu Hàn Quốc là gợi ý không nên bỏ qua. Đậu được chiên vàng nhẹ, sau đó rim cùng nước sốt pha từ nước tương, tỏi, đường, dầu mè và mè rang. Món ăn có vị béo bùi, mặn ngọt hài hòa, phù hợp dùng kèm cơm trắng. Ảnh minh họa
Với sự linh hoạt trong cách sử dụng, nước tương không chỉ là gia vị chấm quen thuộc mà còn mở ra nhiều cách biến tấu món ăn thú vị. Chỉ cần một chút sáng tạo, bữa cơm thường ngày cũng có thể trở nên mới mẻ và hấp dẫn hơn. Ảnh minh họa
Vân Giang (Tổng hợp)
