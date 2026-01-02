Bắt quả tang 6 đối tượng tụ tập đánh bạc lúc rạng sáng ở Tuyên Quang

Ngày 2/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và các lễ hội đầu năm, Công an xã Đường Hồng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Vào khoảng 1h ngày 2/1, trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, Công an xã Đường Hồng phát hiện tại nhà ông P.V.S, sinh năm 1996, trú tại thôn Khuổi Mạ, xã Đường Hồng có một nhóm gồm 6 đối tượng đang tụ tập đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền mặt, thu giữ 25 triệu tiền mặt và tang vật liên quan.

Đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, gây nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Công an tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tố giác tội phạm, chung tay giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

