Nghịch lý ngày đầu thông xe nhánh N2, nút giao An Phú vẫn kẹt cứng

Xã hội

Nghịch lý ngày đầu thông xe nhánh N2, nút giao An Phú vẫn kẹt cứng

An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày. 

Sáng 1/1/2026, ngày đầu tiên nhánh cầu vượt N2 thuộc dự án nút giao An Phú chính thức đi vào khai thác, không khí giao thông tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM lại diễn ra trái ngược với kỳ vọng.
Trên cao, nhánh cầu mới gần như “vắng hoe”, xe cộ thưa thớt. Nhưng ngay bên dưới, mặt đất khu vực nút giao An Phú vẫn chật cứng phương tiện.
Dòng xe nối đuôi nhau từ sáng đến tận chiều, có thời điểm ùn ứ kéo dài, đặc biệt tại các hướng ra vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và đại lộ Mai Chí Thọ.
Anh Nguyễn Văn H., tài xế container thường xuyên chạy tuyến Đồng Nai – TP.HCM, lắc đầu khi nhích từng mét dưới chân cầu An Phú: "Tối qua thấy thông xe rầm rộ tưởng sáng nay đi đỡ kẹt, ai dè vẫn vậy. Nhìn lên trên thì cầu mới trống trơn, còn chúng tôi thì kẹt cứng dưới này".
Theo ghi nhận, ùn ứ bắt đầu hình thành từ khoảng 7h sáng 1/1/2026, kéo dài đến gần trưa và tái diễn vào đầu giờ chiều. Dòng xe máy, ô tô cá nhân và xe tải dồn về mặt đất, trong khi nhánh N2 – được thiết kế để tách dòng xe từ cao tốc rẽ phải về Mai Chí Thọ – lại chưa được khai thác đúng mức.
Một nguyên nhân dễ nhận thấy là thói quen lưu thông của tài xế chưa kịp thích nghi với tổ chức giao thông mới. Chị Lê Thị M., lái xe công nghệ, cho biết: "Muốn lên N2 phải giữ làn trái từ sớm, trong khi rẽ phải thì ai cũng quen bám phải. Không có biển báo từ xa nên tới nơi mới biết thì đã trễ, đành chạy xuống mặt đất cho nhanh".
Việc thiếu biển báo hướng dẫn từ khoảng cách xa (1 km – 500 m – 200 m), cùng với việc chưa có lực lượng điều tiết thường xuyên tại điểm tách dòng, khiến nhiều phương tiện “lỡ nhịp”, vô tình làm cầu vượt rơi vào cảnh "ế khách" ngay ngày đầu vận hành.
Không chỉ do thói quen tài xế, sự thiếu đồng bộ hạ tầng cũng là nguyên nhân cốt lõi. Hiện hầm chui HC1-02 và một số nhánh kết nối quan trọng tại nút giao An Phú vẫn đang thi công, rào chắn chiếm dụng mặt đường, làm thu hẹp tiết diện lưu thông.
Anh Trần Quốc T., tài xế xe tải, bức xúc: "Cầu thì làm xong rồi, nhưng hầm chưa xong, đường dưới thì bị rào lại. Do đó, xe vẫn phải dồn xuống mặt đất, kẹt là điều tất nhiên".
Thực tế cho thấy, nhánh N2 dù đã thông xe nhưng mới chỉ phát huy được một phần rất nhỏ công năng, trong khi toàn bộ nút giao An Phú vẫn vận hành trong trạng thái “nửa vời”, dễ nghẽn và khó thoát tải.
Việc một hạng mục quan trọng được đưa vào sử dụng nhưng hoạt động dưới công suất đặt ra câu hỏi về hiệu quả đầu tư và cách tổ chức giao thông. Lễ thông xe có thể mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng với người dân, điều họ cần là đường thông thật sự, không phải những cây cầu đẹp nhưng ít người đi.
Nhiều tài xế và người dân khu vực kỳ vọng, khi hầm chui HC1-02 dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 1/2026, toàn bộ nút giao An Phú mới có thể vận hành trơn tru, giảm áp lực cho mặt đất và phát huy đúng vai trò phân tầng giao thông.
Tuy nhiên, nếu tiến độ tiếp tục ì ạch, tổ chức luồng tuyến không rõ ràng, biển báo và điều tiết không theo kịp, thì nguy cơ lãng phí năng lực hạ tầng tại một dự án giao thông hàng nghìn tỷ đồng là điều khó tránh khỏi. Ngày đầu năm, nhánh N2 đã mở, nhưng người dân vẫn chưa thực sự “thoát kẹt” ở An Phú.
