Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người trú mưa tử vong

Bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè, đoạn bị sạt lở do mưa lũ trước đó, làm 4 người thiệt mạng khi đang trú mưa ở phía dưới.

Theo Công Bắc/VOV - Tây Nguyên

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè làm 4 người thiệt mạng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (2/1).

Thời điểm này, vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961)- bà Lê Thị Thi (SN 1961) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963)- bà Nguyễn Thị Kim Linh, cùng ở thôn Lạc Mỹ đi trồng keo.

Đường bê tông đoạn bờ kè đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025 vừa qua bất ngờ đổ sập khi 4 người đang trú mưa phía dưới (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Đường bê tông đoạn bờ kè đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025 vừa qua bất ngờ đổ sập khi 4 người đang trú mưa phía dưới (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Do trời mưa, 4 người vào trú mưa ở gầm đường bê tông, đoạn bờ kè sông đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025. Không may bê tông đổ sập bất ngờ, vùi lấp cả 4 người ở phía dưới.

Lực lượng chức năng cùng người dân xã Sơn Thành đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng phải mất khoảng 1 tiếng sau mới đưa 4 người ra ngoài, cả 4 đã thiệt mạng.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực cứu hộ nhưng cả 4 người đã thiệt mạng khi được đưa ra ngoài. (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực cứu hộ nhưng cả 4 người đã thiệt mạng khi được đưa ra ngoài. (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Theo ông Võ Bá Đạt, hiện lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất sẽ đưa về gia đình để tổ chức an táng.

#Đắk Lắk #tai nạn #sạt lở #bờ kè #thiệt mạng

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố thêm nhóm đối tượng sai phạm xử lý sự cố sạt lở kè ở Hưng Yên

Hai đối tượng Hồng và Trọng thông đồng, dàn xếp, nghiệm thu thanh toán gói thầu thi công xây lắp và gói thầu tư vấn quản lý dự án công trình, gây thiệt hại.

Ngày 27/12, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Công ty TNHH Hồng Quang Hưng; Trần Trịnh Trọng – Chuyên viên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (nguyên chuyên viên Trung tâm tư vấn kỹ thuật đê điều thuỷ lợi – Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) cùng về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

87766.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Sóng mạnh đánh hư hỏng kè Hàm Tiến ở Lâm Đồng, người dân được hỗ trợ di dời

Nước biển tràn qua kè và gây sạt lở trong đêm tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng). Ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng túc trực để ứng phó.

kto-br_img-2097-1.jpg
Ngày 28/11, Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận sóng lớn tiếp tục đánh mạnh vào bờ biển Hàm Tiến – Mũi Né sau khi làm sạt lở một đoạn kè trong đêm 27/11. Người dân địa phương cho biết nước tràn vào khu dân cư, chính quyền đã di dời và gia cố tạm khu vực nguy hiểm.
kto-br_img-2073.jpg
Ghi nhận vào ngày 28/11, sóng vẫn đánh mạnh vào bờ, khoét sâu vào phần kè hư hỏng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới