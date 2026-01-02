Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người trú mưa tử vong

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè làm 4 người thiệt mạng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (2/1).
Thời điểm này, vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961)- bà Lê Thị Thi (SN 1961) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963)- bà Nguyễn Thị Kim Linh, cùng ở thôn Lạc Mỹ đi trồng keo.
Do trời mưa, 4 người vào trú mưa ở gầm đường bê tông, đoạn bờ kè sông đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025. Không may bê tông đổ sập bất ngờ, vùi lấp cả 4 người ở phía dưới.
Lực lượng chức năng cùng người dân xã Sơn Thành đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng phải mất khoảng 1 tiếng sau mới đưa 4 người ra ngoài, cả 4 đã thiệt mạng.
Theo ông Võ Bá Đạt, hiện lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất sẽ đưa về gia đình để tổ chức an táng.