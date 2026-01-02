Sập bờ kè sông Ba ở Đăk Lăk, 4 người trú mưa tử vong

Bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè, đoạn bị sạt lở do mưa lũ trước đó, làm 4 người thiệt mạng khi đang trú mưa ở phía dưới.

Ông Võ Bá Đạt, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ tai nạn bê tông đổ sập bất ngờ ở đường bờ kè làm 4 người thiệt mạng xảy ra vào khoảng 9h30 sáng nay (2/1).

Thời điểm này, vợ chồng ông Bùi Dặn (SN 1961)- bà Lê Thị Thi (SN 1961) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân Hữu (SN 1963)- bà Nguyễn Thị Kim Linh, cùng ở thôn Lạc Mỹ đi trồng keo.

Đường bê tông đoạn bờ kè đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025 vừa qua bất ngờ đổ sập khi 4 người đang trú mưa phía dưới (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Do trời mưa, 4 người vào trú mưa ở gầm đường bê tông, đoạn bờ kè sông đã bị sạt lở do đợt mưa lũ tháng 11/2025. Không may bê tông đổ sập bất ngờ, vùi lấp cả 4 người ở phía dưới.

Lực lượng chức năng cùng người dân xã Sơn Thành đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường nhưng phải mất khoảng 1 tiếng sau mới đưa 4 người ra ngoài, cả 4 đã thiệt mạng.

Lực lượng chức năng và người dân nỗ lực cứu hộ nhưng cả 4 người đã thiệt mạng khi được đưa ra ngoài. (Ảnh cắt từ Clip người dân cung cấp)

Theo ông Võ Bá Đạt, hiện lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất sẽ đưa về gia đình để tổ chức an táng.