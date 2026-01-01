Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Yêu cầu làm rõ 'ngôi nhà rường' dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt.

Theo Q.Nhật/Báo Người Lao Động

Ngày 1/1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết vừa có công văn gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề nghị báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng công trình nhà rường tại khu lăng mộ vua Thiệu Trị, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Ngôi nhà rường &quot;mọc&quot; trái phép tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.
Ngôi nhà rường "mọc" trái phép tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công văn do ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, vừa mới ký, gửi. Trong đó cho biết, qua khảo sát hiện trạng các di tích trên địa bàn TP Huế, đơn vị nhận thấy hiện nay, tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị có hạng mục "ngôi nhà rường" được xây dựng cố định trên nền móng chân táng (thuộc công trình huỳnh ốc) đặt phía trước bửu thành.

&quot;Ngôi nhà rường&quot; xây dựng trái phép trên khu vực có nền móng chân táng nhà huỳnh ốc ở lăng vua Thiệu Trị.
"Ngôi nhà rường" xây dựng trái phép trên khu vực có nền móng chân táng nhà huỳnh ốc ở lăng vua Thiệu Trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (1810 – 1902; mẹ ruột của vua Tự Đức và là quý phi của vua Thiệu Trị) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định vào ngày 25/6/2021 và được UBND TP Huế phê duyệt vào ngày 19/4/2023. Công trình đã được chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ du khách.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khảo sát thực địa và nghiên cứu, đối chiếu với hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, không có đề cập đến hạng mục "ngôi nhà rường" được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng (thuộc công trình Huỳnh ốc) đặt phía trước Bửu thành như hiện nay.

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến hạng mục "ngôi nhà rường" này để xem xét, tổng hợp.

Theo một số chuyên gia, huỳnh ốc là một căn nhà tạm đặt trước bửu thành để sử dụng trong các dịp lễ quan trọng tại các lăng vua và hoàng hậu triều Nguyễn. Vậy nhưng "ngôi nhà rường" ở lăng Thiệu Trị được xây dựng kiên cố với hệ thống mái lợp ngói liệt, 16 cột gỗ, diện tích lớn.

Lăng Thiệu Trị thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 và là di tích Quốc gia đặc biệt.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/yeu-cau-lam-ro-ngoi-nha-ruong-dung-trai-phep-trong-lang-vua-thieu-tri-196260101144856932.htm
#ngôi nhà rường lăng vua Thiệu Trị #bảo tồn di tích quốc gia #di tích quốc gia hạng đặc biệt #lăng vua Thiệu Trị #xây dựng trái phép

Bài liên quan

Xã hội

Người dân trồng cây, xây dựng trái phép trên đất thu hồi dự án ở Hải Phòng

Xã Kim Thành (Hải Phòng) vừa phát hiện, xử lý một số trường hợp trồng cây, xây dựng trái phép trên đất thu hồi thực hiện dự án Khu công nghiệp Kim Thành 2.

Thông tin từ xã Kim Thành (TP Hải Phòng), những ngày qua, kiểm tra thực tế tại một số khu vực thuộc phạm vi dự kiến thu hồi đất để phục vụ dự án khu công nghiệp Kim Thành 2 tại thôn Đình Giọng, Lộng Khê, lực lượng chức năng xã Kim Thành đã phát hiện một số hộ, cá nhân tự ý trồng cây lâu năm, cây ăn quả, xây dựng công trình trái phép (trong đó có cả việc xây dựng mộ giả) trên đất nông nghiệp, đất có chủ trương thực hiện dự án.

6655-3426.jpg
Người dân tự giác nhổ cây trồng trái quy định.
Xem chi tiết

Xã hội

Hải Phòng xử lý công trình hàng trăm m2 xây trái phép trên đất nông nghiệp

Phường Lê Ích Mộc (TP Hải Phòng) vừa thông tin về vụ xử lý công trình vi phạm trên đất nông nghiệp tại Tổ dân phố Quảng Thanh 1, 2.

Theo đó, chiều 9/12, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Lê Ích Mộc đã kiểm tra và phát hiện trường hợp ông Đặng Văn Ph và bà Đoàn Thị Ph, cư trú tại Tổ dân phố Quảng Thanh 1, tự ý xây dựng phần móng công trình bằng bê tông cốt thép, diện tích 263m2 trên đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Khu Bãi, Tổ dân phố Quảng Thanh 1,2.

33.jpg
Phần móng công trình bằng bê tông cốt thép, diện tích 263m2 trên đất nông nghiệp. Ảnh: Phường Lê Ích Mộc.
Xem chi tiết

Xã hội

Một hộ dân ở Hải Phòng xây dựng công trình vi phạm hành lang thoát lũ

Mới đây, UBND xã Quyết Thắng (Hải Phòng) vừa có buổi làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý vụ vi phạm hành lang thoát lũ.

Báo cáo của Phòng Kinh tế xã Quyết Thắng, hộ bà Quách Thị Pháp có hành vi xây dựng công trình vi phạm trong hành lang thoát lũ.

Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng Đặng Văn Khởi yêu cầu Hạt Quản lý đê điều khu vực Tiên Lãng tuyên truyền, vận động hộ vi phạm tự tháo dỡ toàn bộ công trình trước 15h ngày 31/10/2025.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Tuyên án 17 năm tù với Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị tuyên án về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới