Yêu cầu làm rõ 'ngôi nhà rường' dựng trái phép trong lăng vua Thiệu Trị

Dù không nằm trong hồ sơ được phê duyệt trùng tu nhưng ngôi nhà rường vẫn được dựng lên ở trong lăng vua Thiệu Trị - một di tích quốc gia hạng đặc biệt.

Ngày 1/1, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết vừa có công văn gửi Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đề nghị báo cáo các nội dung liên quan đến xây dựng công trình nhà rường tại khu lăng mộ vua Thiệu Trị, phường Thủy Xuân, TP Huế.

Ngôi nhà rường "mọc" trái phép tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị.

Công văn do ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Huế, vừa mới ký, gửi. Trong đó cho biết, qua khảo sát hiện trạng các di tích trên địa bàn TP Huế, đơn vị nhận thấy hiện nay, tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ thuộc di tích lăng vua Thiệu Trị có hạng mục "ngôi nhà rường" được xây dựng cố định trên nền móng chân táng (thuộc công trình huỳnh ốc) đặt phía trước bửu thành.

"Ngôi nhà rường" xây dựng trái phép trên khu vực có nền móng chân táng nhà huỳnh ốc ở lăng vua Thiệu Trị.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ (1810 – 1902; mẹ ruột của vua Tự Đức và là quý phi của vua Thiệu Trị) đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định vào ngày 25/6/2021 và được UBND TP Huế phê duyệt vào ngày 19/4/2023. Công trình đã được chủ đầu tư là Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ du khách.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành khảo sát thực địa và nghiên cứu, đối chiếu với hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo tồn tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ đã được các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt, không có đề cập đến hạng mục "ngôi nhà rường" được xây dựng cố định trên nền móng chân tảng (thuộc công trình Huỳnh ốc) đặt phía trước Bửu thành như hiện nay.

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế báo cáo cụ thể về các nội dung liên quan đến hạng mục "ngôi nhà rường" này để xem xét, tổng hợp.

Theo một số chuyên gia, huỳnh ốc là một căn nhà tạm đặt trước bửu thành để sử dụng trong các dịp lễ quan trọng tại các lăng vua và hoàng hậu triều Nguyễn. Vậy nhưng "ngôi nhà rường" ở lăng Thiệu Trị được xây dựng kiên cố với hệ thống mái lợp ngói liệt, 16 cột gỗ, diện tích lớn.

Lăng Thiệu Trị thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 1993 và là di tích Quốc gia đặc biệt.