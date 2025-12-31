Hà Nội

Sống Khỏe

Cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm trong 11 tháng

11 tháng, trên phạm vi cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm, phát hiện 14.107 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.

Bình Nguyên

Theo báo cáo công tác y tế tháng 12 của Bộ Y tế, toàn quốc xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 303 người mắc và 1 người tử vong. Trong số này, 2 vụ được xác định do độc tố tự nhiên, 4 vụ còn lại hiện chưa làm rõ căn nguyên.

Còn theo báo cáo “Tổng kết công tác y tế năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; định hướng công tác y tế 2026-2030, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026” của Bộ Y tế, từ ngày 1/1 đến 20/11, trên phạm vi cả nước xảy ra 74 vụ ngộ độc thực phẩm.

Các vụ việc khiến 1.588 người bị ảnh hưởng sức khỏe, trong đó có 19 trường hợp tử vong.

So với cùng kỳ năm 2024, tình hình ngộ độc thực phẩm đã có chuyển biến tích cực khi số vụ giảm 54 vụ, số người mắc giảm 2.744 người và số ca tử vong giảm 1 trường hợp. Tuy vậy, các con số thống kê vẫn cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm còn hiện hữu, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, trường học và khu vực kinh doanh thức ăn đường phố.

Một bệnh nhân trong vụ ngộ độc được cấp cứu ở bệnh viện tại Lâm Đồng (Ảnh: Nhân Dân)

Trong năm 2025, Bộ Y tế đã tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường từ Trung ương đến địa phương, với sự vào cuộc của các cấp, các ngành chức năng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhiều hành vi vi phạm với nhiều hình thức khác nhau, đồng thời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo báo cáo, toàn ngành y tế ở Trung ương và địa phương đã tiến hành kiểm tra 252.669 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện 14.107 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 5,58%. Trong số các cơ sở vi phạm, cơ quan chức năng đã xử lý 3.811 cơ sở, chiếm 27,01%, tăng so với cùng kỳ năm 2024 (22,2%).

Cụ thể, 3.132 cơ sở bị xử phạt tiền với tổng số tiền phạt 17,6 tỷ đồng; 40 cơ sở bị đình chỉ hoạt động; 256 cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm với 141 loại thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng đã triển khai 8 đoàn thanh tra, kiểm tra; đồng thời tăng cường hậu kiểm hoạt động kinh doanh, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên internet và môi trường mạng.

1.jpg
Người tiêu dùng nên chú ý nguồn gốc và điều kiện chế biến, bảo quản khi mua bánh mì (ảnh: KT/Nguồn vov.vn)

Trong thời gian tới, Bộ Y tế xác định tiếp tục siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể, trường học, cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; khuyến khích giết mổ tập trung và quản lý chặt việc sử dụng hóa chất trong nông nghiệp. Công tác truyền thông, giáo dục về an toàn thực phẩm cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Ngày 11/12/2025, Bộ Y tế ban hành Tờ trình số 1817/TTr-BYT đề xuất Chính phủ bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 của Quốc hội, đồng thời chủ trì họp Tổ soạn thảo để hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã hoàn thiện các tờ trình liên quan đến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và Nghị quyết của Chính phủ về công bố, đăng ký sản phẩm; đồng thời phối hợp sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức chế tài, bảo đảm tính răn đe.

