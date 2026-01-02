Hà Nội

Trên công trường xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ngày đầu năm

Xã hội

Trên công trường xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ngày đầu năm

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.

Theo Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
Sân bay Quốc tế Gia Bình thuộc địa bàn các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng cũ và Lâm Thao cũ của tỉnh Bắc Ninh, với diện tích lên tới khoảng 1.884,93 ha. Sân bay này nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km và giữ vị trí kết nối chiến lược trong mạng lưới hạ tầng giao thông vùng.
Không chỉ có lợi thế về giao thông, Cảng hàng không Gia Bình còn nằm ở vị trí trung tâm của hàng loạt khu công nghiệp lớn thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang cũ, Hưng Yên, Hải Dương cũ và khu vực phía Bắc Hà Nội. Khi đi vào vận hành, sân bay được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa quy mô lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Dự án sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) được quy hoạch là sân bay quốc tế “song dụng” dân sự - quốc phòng, quy mô khoảng 1.960 ha với hai đường băng 3.500 - 4.000 m, công suất 30 triệu khách vào năm 2030 và hướng tới 50 triệu khách vào năm 2050.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, hiện công trình đã bắt đầu được san lấp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn đầu để thi công. Trên công trường máy móc, thiết bị đang hoạt động liên tục những ngày qua để thi công mặt bằng.
Để phòng ngừa tai nạn giao thông, đơn vị chủ đầu tư đã nắp biển hạn chế di chuyển nhằm tránh những xung đột không đáng có.
Khi triển khai dự án dự kiến kết nối bằng cao tốc và đường sắt đô thị, trở thành cửa ngõ hàng không mới của miền Bắc, bên cạnh sân bay Nội Bài. Tổng mức đầu tư khoảng 196.000 tỷ đồng (tương đương 7,5 tỷ USD), trong đó vốn giai đoạn 2021-2030 khoảng 161.600 tỷ đồng; dự án triển khai theo mô hình kết hợp vốn nhà nước và PPP.
Với quy mô xây dựng 1.960 ha, sân bay Gia Bình có diện tích lớn nhất miền Bắc, vượt hai sân bay quốc tế hiện nay là Nội Bài và Tân Sơn Nhất (khoảng 1.500 ha) và chỉ xếp sau sân bay Long Thành (khoảng 5.000 ha).
Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.
Theo báo cáo mới nhất ngày 22/12 của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bắc Ninh, đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, công tác bồi thường, GPMB đất nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, đơn vị đã thực hiện chi trả khoảng 2.704,6 tỷ đồng tiền bồi thường cho gần 5.000 lượt hộ dân, tương ứng với diện tích khoảng 598ha.
Công tác kê khai được triển khai rộng khắp, với trên 6.309/6.707 lượt hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành kê khai, tổng diện tích đất nông nghiệp kê khai đạt khoảng 1.029,77ha.
Trong ảnh người dân được nhận tiền đề bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án sân bay Gia Bình.
Trong số này, diện tích đất nông nghiệp đã được xác định rõ nguồn gốc sử dụng là 818ha. Phần diện tích còn lại, khoảng 445,79ha, hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập hồ sơ, rà soát, kiểm kê và hoàn thiện thủ tục xác minh nguồn gốc đất theo quy định.
Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã xây dựng phương án chi trả tạm ứng tiền bồi thường, GPMB đợt 2 cho khoảng 250ha đất nông nghiệp, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.102,5 tỷ đồng. Việc chi trả sẽ được triển khai ngay sau khi chủ đầu tư hoàn tất chuyển kinh phí theo phương án tạm tính đã được phê duyệt.
Theo Tiến Dũng - Văn Giang/VOV.VN
#sân bay #Gia Bình #Bắc Ninh #giao thông #logistics #quy hoạch

