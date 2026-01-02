Trên công trường xây dựng sân bay Gia Bình gần 2.000 ha ở Bắc Ninh ngày đầu năm

Sân bay Gia Bình được kỳ vọng trở thành đầu mối logistics hàng không quan trọng, phục vụ nhu cầu vận chuyển lớn cho toàn vùng công nghiệp trọng điểm phía Bắc.
Loạt ảnh mới nhất của Karty Chang trong chuyến du lịch sa mạc đang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Do quân Nga thọc sâu nhanh vào thành phố Hulyaipole, khiến chỉ huy Lữ đoàn 106 của Quân đội Ukraine bỏ chạy, không kịp mang theo hoặc tiêu hủy tài liệu mật.
Hãng xe môtô Benelli vừa chính thức cho ra mắt mẫu adventure bike phân khối nhỏ BKX 125 hoàn toàn mới, xe dự kiến lên kệ vào đầu năm 2026.
Loạt ảnh diện váy cưới của Nguyễn Hoàng Học nhanh chóng “phủ sóng” mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn.
Linh vật "Ngựa Vui Vẻ" cao 4 m, nặng gần 6 tấn do anh Bùi Văn Quân thực hiện thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Võ Ngọc Trân xuất hiện lộng lẫy trong không gian châu Âu, khoe dáng vóc quyến rũ trong chiếc váy trắng mềm mại, thu hút mọi ánh nhìn.
An Phú là nút giao thông quan trọng bậc nhất phía Nam được đầu tư 3.400 tỷ đồng, nhưng sau nhiều năm vẫn ì ạch, là nỗi khổ của hàng ngàn tài xế mỗi ngày.
Nằm sừng sững giữa cao nguyên Đông Phi, Vườn quốc gia Núi Kenya là nơi hội tụ cảnh quan núi non hùng vĩ và đa dạng sinh học đặc biệt.
Được phát hiện tại Bắc Mỹ, Seitaad là loài khủng long ăn cỏ nhỏ bé mang câu chuyện hóa thạch đầy đặc biệt.
Hãng Suzuki vừa nâng cấp mẫu xe tải nhỏ Carry và Supar Carry 2026 với diện mạo mới mẻ, công nghệ an toàn tốt hơn và bổ sung tiện ích nhưng vẫn giữ mức giá thấp.
Những con số này cho độ giàu có của Elon Musk đã vượt xa mọi logic tích lũy truyền thống, vượt sức tưởng tượng của nhân loại.
Loạt ảnh đời thường mới được chia sẻ của Tôn Nữ Nam Phương trong chuyến du lịch Nhật Bản nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mão phấn khởi khi nỗ lực bỏ ra được đền đáp xứng đáng, cố gắng cân đối thu chi.
Ngôi nhà hiện đại được thiết kế với mọi không gian đều giao thoa với ánh sáng, không khí và cây xanh từ thiên nhiên, mang đến cảm giác bình an, thư giãn.
Không cần hở bạo, Võ Nữ Ngân Hà vẫn khiến netizen 'tan chảy' với bộ ảnh hóa 'thiên thần tuyết' tinh khôi giữa lòng Nhật Bản.
Các nhà nghiên cứu khám phá tàu đắm cổ đại chở dầu ô liu, cung cấp hiểu biết mới về thương mại và văn hóa Địa Trung Hải cổ đại.
Những ngày cuối năm, Khả Ngân bất ngờ “đốn tim” người hâm mộ khi tung loạt ảnh mới chụp bên bờ biển.
5 cây cảnh này có thể tạo ra một không gian sống thoải mái và tràn đầy sức sống, mang lại sinh khí và năng lượng cho mọi ngóc ngách của ngôi nhà.
Ẩn mình giữa những cánh rừng mưa Madagascar, ếch Mantella hoa (Mantella madagascariensis) là sinh vật nhỏ bé nhưng mang vẻ đẹp đầy mê hoặc và độc tính đáng sợ.
Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo cùng thần thái đậm chất điện ảnh, diễn viên Oanh Kiều dễ dàng 'gây mê' người đối diện mỗi lần xuất hiện.