Kịp thời cứu trẻ nhỏ trước nguy cơ tai nạn giao thông ở Hà Nội

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Việt Hưng vừa nhận được thư cảm ơn của công dân Tổ dân phố số 11 gửi tới Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh - Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước hành động kịp thời, đầy trách nhiệm trong việc ngăn chặn một vụ việc có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng đối với trẻ nhỏ.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Quỳnh kịp thời ngăn chặn vụ việc có nguy cơ TNGT đối với trẻ nhỏ.

Theo nội dung bức thư, vào khoảng 11h40 ngày 29/12/2025, trong quá trình thăm hỏi người dân trên địa bàn phường Việt Hưng và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh đã phát hiện một tình huống đặc biệt nguy hiểm trên phố Ô Cách. Tại khu vực trước số nhà 141, đồng chí Quỳnh thấy một cháu bé khoảng 4 tuổi bất ngờ từ ngõ 110 chạy thẳng ra lòng đường, đúng thời điểm một ô tô đang lưu thông với tốc độ cao đi tới.

Không chút do dự, đồng chí Quỳnh lập tức hô to cảnh báo, buộc lái xe phanh gấp, đồng thời nhanh chóng tiếp cận, chặn và giữ cháu bé lại an toàn. Nhờ sự nhanh trí, quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Quỳnh đã kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tai nạn giao thông và bảo đảm an toàn tính mạng cho cháu bé.

Trong thư cảm ơn, bố của cháu bé bày tỏ biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ Công an phường Việt Hưng; đồng thời coi đây là tấm gương tiêu biểu về người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

