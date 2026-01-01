Hà Nội

Xem thường an toàn giao thông ngày đầu năm, hàng chục 'ma men' bị tạm giữ xe

Xã hội

Xem thường an toàn giao thông ngày đầu năm, hàng chục 'ma men' bị tạm giữ xe

Với suy nghĩ ngày đầu năm mới thường được thông cảm hoặc lực lượng CSGT ít kiểm tra xử lý, nhiều "ma men" đã xem thường an toàn giao thông và nhận cái kết đắng...

Đăng Lê
Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) bất kỳ thời điểm nào, đặc biệt là dịp lễ Tết, từ giữa trưa đến chiều tối ngày đầu năm mới 2026 (1/1), Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) chia thành 10 tổ tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển giao thông trên khắp địa bàn 10 phường do Đội đảm trách.
Với suy nghĩ ngày đầu năm mới thường được thông cảm hoặc lực lượng CSGT ít kiểm tra xử lý, nhiều "ma men" đã xem thường ATGT.
"Chỉ vài giờ tuần tra, các tổ CSGT thuộc Đội Rạch Chiếc đã phát hiện hàng chục người chạy xe máy vi phạm nồng độ cồn. Những người vi phạm không chỉ là nhân viên văn phòng, công nhân, lao động phổ thông mà còn có cả người chạy xe ôm...", chỉ huy Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết.
Hầu hết các trường hợp bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn đều viện lý do ngày đầu năm uống để chung vui cùng bạn bè, lỡ có bị CSGT phát hiện cũng dễ được thông cảm.
Thậm chí có trường hợp còn tỏ ra bất ngờ vì tự suy nghĩ: "ngày lễ Tết chắc CSGT cũng...nghỉ".
Tuy nhiên, khi bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện và thông báo mức phạt khá nặng cùng với việc bị tước giấy phép lái xe nhiều tháng, các "ma men" tỏ ra vô cùng hối hận vì đã uống rượu bia mà vẫn lái xe để rồi phải nhận cái kết đắng.
Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội Rạch chiếc thông tin "các tổ công tác trong buổi chiều ngày đầu năm đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ 16 môtô các loại vì hành vi "điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn..."
Hàng chục phương tiện bị tạm giữ trong buổi chiều ngày đầu năm do Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) đã ban hành kế hoạch tổng thể siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông. Một trong những nội dung đáng chú ý là từ 10h sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, CSGT toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.
