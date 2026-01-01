Hai đối tượng truy nã quốc tế về tội giết người, cướp tài sản 'sa lưới'

Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Ngày 01/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với 02 đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm là Lê Quyết Tiến (SN 1995, trú tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Vũ Đức Việt (SN: 1995, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng).

Đây là hai đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào ngày 25/8/2023 tại phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia.

Theo cơ quan Công an xác định, ngày 25/8/2023, Lê Quyết Tiến và Vũ Đức Việt cùng các đồng phạm (10 đối tượng) đã thực hiện các hành vi “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với 05 nạn nhân tại một căn nhà trọ thuộc phường Sampeou Poun, thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia. Trong đó, có anh Hoàng V. M. (sinh năm 1984) bị các đối tượng đánh chết.

Đối tượng truy nã quốc tế Lê Quyết Tiến...

Tại đây, nhóm đối tượng đã tra tấn các nạn nhân, quay video gửi cho gia đình để uy hiếp, yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, người thân nạn nhân đã chuyển tổng số khoảng 500 triệu đồng vào các tài khoản ngân hàng do nhóm đối tượng cung cấp. Riêng gia đình anh Hoàng V. M. chưa kịp chuyển tiền thì nạn nhân đã bị sát hại ngay tại nhà trọ nơi bị giam giữ.

Lợi dụng lúc các đối tượng sơ hở, 4 nạn nhân còn lại đã để tự cởi trói và bỏ trốn về khu vực cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang. Tại đây, các nạn nhân được lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát hiện, làm việc ban đầu và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Công an điều tra thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an tỉnh An Giang thành lập Tổ công tác sang Vương quốc Campuchia để phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ án.

...Vũ Đức Việt bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngoài ra, Tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định, gồm khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác khởi tố, điều tra theo pháp luật Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố đối với 10 đối tượng về các hành vi “Giết người; Cướp tài sản và Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 29/8/2024, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang đề nghị truy tố 06 trong tổng số 10 bị can; đồng thời ra quyết định truy nã đối với 04 bị can còn lại.

Đến ngày 15/9/2025, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và tuyên phạt 01 bị cáo mức án tử hình, 02 bị cáo mức án tù chung thân; các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 28 năm đến 30 năm tù giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã quốc tế đối với 04 đối tượng (trong đó có Lê Quyết Tiến và Vũ Đức Việt). Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án truy bắt, phối hợp với các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức xác minh, truy bắt các đối tượng.

Ngày 15/12/2025, qua công tác vận động của lực lượng Công an và gia đình, Vũ Đức Việt đã từ Campuchia về Việt Nam và đến Công an xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng đầu thú. Đối với Lê Quyết Tiến, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/12/2025, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nhuận Đức, TP HCM.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã cùng các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội nêu trên tại Vương quốc Campuchia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục truy bắt, vận động các đối tượng truy nã còn lại nhanh chóng ra đầu thú, để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

