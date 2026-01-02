Hà Nội

Xã hội

97 người thương vong vì TNGT trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch

Trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người tử vong, bị thương 56 người.

Gia Đạt

Chiều 2/1/2026, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người, bị thương 56 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, tăng 1 vụ, giảm 3 người chết và tăng 8 người bị thương.

677253bba2b1c438f7b894c6.jpg
Ảnh minh họa.

Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý gần 11.300 trường hợp vi phạm, tạm giữ 82 ô tô, hơn 3.600 xe máy và 102 phương tiện khác. Cảnh sát giao thông đã tước 423 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe hơn 2.100 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn trên 3.370 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.670 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 71 trường hợp, quá khổ giới hạn 15 trường hợp; chở quá số người quy định 53 trường hợp...

Trước đó ngày 1/1, cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý hơn 3.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn. Cảnh sát cũng xử lý một số hành vi khác liên quan như không có giấy phép lái xe (hơn 1.100 trường hợp); tạm giữ hơn 3.200 phương tiện; tước 367 giấy phép lái xe.

Cục Cảnh sát giao thông đã ban hành kế hoạch tổng thể nhằm siết chặt trật tự và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các lễ hội lớn đầu năm. Tết Nguyên đán Bính Ngọ, theo kế hoạch, từ 10h mùng 1 Tết, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn.

