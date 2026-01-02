Bắt giữ đối tượng vận chuyển 300 bao thuốc lá nghi nhập lậu ở Hà Nội

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có 300 bao thuốc lá có chữ nước ngoài in trên vỏ bao, nghi là hàng nhập lậu.

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển thuốc lá lậu.

Đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21h ngày 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân vui chơi, đón Tết Dương lịch năm 2026, Tổ công tác của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 1 thùng carton có biểu hiện nghi vấn tại ngõ 29 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai.

Tiến hành kiểm tra, bên trong có 300 bao thuốc lá có chữ nước ngoài in trên vỏ bao, nghi là hàng nhập lậu. Đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số thuốc lá trên.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an phường Bạch Mai để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

